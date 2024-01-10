Смогут с точностью бить по всей Украине: СМИ узнали, какие ракеты Россия может получить от Ирана

Баллистические ракеты труднее перехватить, поэтому украинским военным придется использовать больше ограниченных запасов ракет ПВО Patriot

Иран возобновил сделки по предоставлению оружия Российской Федерации. Он может поставить России баллистические ракеты класса "земля-земля" дальностью более 300 км и даже до 700 км.

"Из достоверной информации следует, что Иран и Россия возобновили сделку по оружию, и Россия рассчитывает получить в ближайшее время высокоточные ракетные системы класса "земля-земля", — сообщил Sky News информированный источник.

Иранский режим, опасаясь дальнейших санкций и международной изоляции, ранее воздерживался от передачи своих огромных запасов высокоточных ракет России. Однако, отмечается в материале, Иран, вероятно, пересматривает свою позицию после истечения в октябре прошлого года санкций Совета Безопасности ООН, призванных ограничить иранскую программу баллистических ракет в рамках крупного ядерного соглашения 2015 года с мировыми державами. Взамен Иран, скорее всего, будет требовать от России деньги и военные технологии.

Украинский источник сообщил, что передача иранских ракет поможет России повторить кампанию террора прошлой зимы. Тогда РФ била по энергетической инфраструктуре Украины.

По словам Фабиана Хинца, научного сотрудника Международного исследовательского института, такие системы могут включать в себя тактические ракеты меньшей дальности Тегерана "Абабил" или "Фатех", которая имеет большую дальность — от 300 до 700 км.

"В этом случае они смогут с точностью поражать цели на всей территории Украины", — сказал он.

Баллистические ракеты труднее перехватить, поэтому украинским военным придется использовать больше имеющихся у них ограниченных запасов ракет ПВО Patriot, предоставленных США. Хинд добавил, что "Patriot не могут защитить каждую точку Украины от атак баллистических ракет".

"Таким образом, россияне могут использовать эту ситуацию, чтобы вызвать довольно большие разрушения, например, когда дело касается гражданской инфраструктуры", — отметил он.

Как сообщал "Телеграф", ранее Институт изучения войны предупреждал, что Россия планирует закупать баллистические ракеты у своих иранских и северокорейских приспешников, поскольку они могут быть более эффективными для террора украинских городов. Россияне испытывают дефицит баллистических ракет, бороться с которыми украинской ПВО крайне сложно.