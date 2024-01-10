Ракети КНДР летять по українським містам: у США розповіли, скільки таких вже було запущено

Ракети використовуються для ударів по мирних містах.

Російські окупанти протягом останніх днів неодноразово використовували ракети виробництва КНДР для обстрілів України та її мирних міст.

Як розповів координатор Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі, США мають достатньо доказів, щоб говорити про те, що КНДР передала Росії кілька десятків своїх ракет.

"КНДР нещодавно передала Росії пускові установки та кілька десятків балістичних ракет. З того часу Росія застосувала ці ракети проти України упродовж минулого тижня", — говорить Кірбі.

За його словами, перший запуск північнокорейської ракети було зафіксовано 30 грудня, а ще близько десятка було випущено під час обстрілу Києва, Харкова та Запоріжжя 2 січня.

Кірбі зазначає, що ще кілька таких ракет було запущено 6 січня, при цьому щонайменше одна з них упала у Харкові.

"Росія шукає допомоги у таких країнах, як Північна Корея та Іран. Україні потрібна наша допомога, і ми закликаємо Конгрес допомогти нам забезпечити ці її потреби", — сказав він.

Також представник Білого дому зазначив, що 47 країн світу засудили постачання ракет Північною Кореєю до Росії, а також порушення ними численних резолюцій ООН.

Нагадаємо, що чиновники США стурбовані активними переговорами Росії щодо придбання у Ірану балістичних ракет малої дальності. Їх можуть поставити країні-агресору вже навесні цього року.