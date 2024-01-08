По Україні б’ють північнокорейські ракети й можуть вдарити іранські: чим дадуть відповідь ЗСУ

ЗСУ потрібно не боротися з наслідками, а завдавати ударів по комунікаціях противника, каже Сергій Грабський

З недавніх пір Росія атакує Україну північнокорейськими снарядами та ракетами. Є побоювання, що Іран, який уже надав РФ дрони, може забезпечити її ще балістичними ракетами.

Як на це мають реагувати Україна та її союзники, а також – як зробити повітряну війну успішнішою для нашої країни? Про це військовий експерт, полковник запасу Сергій Грабський розповів "Телеграфу".

"Судячи з даних союзників, корейські ракети по нас справді вже летять. Щодо іранських – розмови про те, що Тегеран може передати Москві балістику, ведуть другий рік. Приблизно з травня 2022-го. Але питання поки залишається відкритим", – зазначає Сергій Грабський.

За його словами, Іран має стримувальні фактори, які обмежують його можливості з передачі РФ ракет. А саме – американський та ізраїльський.

"Ізраїль чітко розуміє – якщо ці ракети будуть протестовані на території України, то потім можуть полетіти й на Ізраїль. І, гадаю, Тегеран отримав жорсткі попередження і від нього, і від США. У публічну площину проникли лише дані про можливе посилення санкцій. А по непублічних каналах могли звучати серйозніші погрози", — пояснює експерт.

Коментуючи ситуацію з захистом українського неба, полковник наголосив, що з весни-2022, коли ми волали про необхідність допомогти нам, у цьому напрямку зроблені серйозні кроки.

"Ми отримали потужні системи ППО-ПРО. Але зупинятись на цьому не можна. Війна, яка переходить у тривалу стадію, вимагає нових рішень. Зокрема, ми не повинні турбуватися лише про свої оборонні можливості. Нам необхідно розвивати ударні можливості. І позитивна динаміка тут є. Ми бачимо як все частіше прилітає по ворожих об’єктах у Криму, як "бавовна" охоплює Білгородську область. І є надія, що географія цих ударів буде розширюватися", — каже Сергій Грабський.

Але для цього, наголошує він, нам мало українського озброєння та навіть тих засобів, які вже передали союзники.

"Слід заглядати в майбутнє. А майбутнє вимагає боротися не з наслідками, не відбиватися, не намагатися перехопити та знищити ракети, які по нас летять, а самим завдавати ударів по комунікаціях противника. Щоб мінімізувати його можливості використовувати проти нас ті чи інші пускові установки, ракетоносії тощо. Йдеться також про транспортну інфраструктуру, про виробничу, про енергетичну", — пояснює експерт.

Для цього нам потрібні ракети більшої дальності, ніж є, констатує він.

"Наші союзники, побоюючись ескалації (хоча куди вже більше!), упереджено ставляться до надання нам дозволу використовувати західну ударну техніку по території РФ. Але логіка війни показала, що така заборона призводить до зростання жертв серед мирного населення України", – наголошує Сергій Грабський.

Ми маємо свої певні розробки. Але українські ракети порівняно із західними не настільки точні, зазначає полковник.

"І коли ми говоримо про важливість надати Силам оборони України можливість завдавати ударів по об’єктах на території РФ, це зокрема – про бажання уникнути жертв серед цивільного населення (про що ніколи не дбала країна-агресорка). І тут високоточне озброєння Заходу нам би стало дуже в пригоді для цілеспрямованих ударів по військових чи критично важливих об’єктах. На відміну від РФ ми не воюємо з мирним населенням", – наголошує полковник.

За його словами, якщо ми матимемо відповідне озброєння, зможемо розширити географію ударів.

"Нам би дуже стали в пригоді американські крилаті ракети Tomahawk. Але ми чудово розуміємо, наскільки складний процес передачі такого роду озброєнь. Це колосальне напруження ресурсів — політичних, дипломатичних, фінансових, людських. На жаль, зараз Україна не готова взяти на озброєння Tomahawk, навіть якби нам надали таку можливість. Але працювати в цьому напрямі потрібно. Тому що в якийсь момент ми будемо готові. Відповідно – мають бути готовими й наші партнери", — вважає експерт.

І, звичайно, продовжує Сергій Грабський, у повітряній війні, враховуючи зростання загрози у зв’язку із застосуванням північнокорейських ракет та можливим застосуванням іранських, нам необхідне посилення авіації.

"Вкрай важливим є перехоплення ініціативи у повітрі. І тут нам потрібні не лише американські F-16, про які так багато говориться – і які фактично вже стали нашою реальністю (цього року точно з’являться в українському небі). Нам необхідний ширший спектр повітряної військової техніки, що включає як штурмову авіацію, винищувачі, так і бомбардувальники. Засоби доставляння тих же "Томагавків" до районів запуску", — наголошує полковник.

Крім того, зазначає він, для отримання переваги на полі бою нам потрібні десятки, сотні гелікоптерів різних типів.

"Тільки так ми зможемо переламати ситуацію у війні, зробивши її більш маневровою, непередбачуваною для противника. Що нівелює можливість росіян використати свою чисельну перевагу", – резюмує експерт.