По Украине бьют северокорейские ракеты и могут ударить иранские: чем ответят ВСУ

ВСУ нужно не бороться с последствиями, а наносить удары по коммуникациям противника, говорит Сергей Грабский

С недавних пор Россия атакует Украину северокорейскими снарядами и ракетами. Есть опасения, что Иран, уже предоставивший РФ дроны, может снабдить ее еще и баллистическими ракетами.

Как на это должны реагировать Украина и ее союзники, а также – как сделать воздушную войну более успешной для нашей страны? Об этом военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский рассказал "Телеграфу".

"Судя по данным союзников, корейские ракеты по нам действительно уже летят. Что касается иранских – разговоры о том, что Тегеран может передать Москве баллистику, ведут второй год. Примерно с мая 2022-го. Но вопрос пока остается открытым", – отмечает Сергей Грабский.

По его словам, у Ирана есть сдерживающие факторы, которые ограничивают его возможности по передаче РФ ракет. А именно – американский и израильский.

"Израиль четко понимает – если эти ракеты будут "протестированы" на территории Украины, то потом могут полететь и на Израиль. И, думаю, Тегеран получил жесткие предупреждения и от него, и от США. В публичную плоскость просочились лишь данные о вероятном ужесточении санкций. А по непубличным каналам могли звучать более серьезные угрозы", – поясняет эксперт.

Комментируя ситуацию с защитой украинского неба, полковник акцентировал, что с весны-2022, когда мы взывали к необходимости помочь нам, в этом направлении предприняты серьезные шаги.

"Мы получили мощные системы ПВО-ПРО. Но останавливаться на этом нельзя. Война, переходящая в длительную стадию, требует новых решений. В частности, мы не должны беспокоиться только о своих оборонных возможностях. Нам необходимо развивать ударные возможности. И положительная динамика тут есть. Мы видим как всё чаще прилетает по вражеским объектам в Крыму, как "бавовна" охватывает Белгородскую область. И есть надежда, что география этих ударов будет расширяться", – говорит Сергей Грабский.

Но для этого, подчеркивает он, нам мало украинского вооружения и даже тех средств, которые уже передали союзники.

"Следует заглядывать в будущее. А будущее требует бороться не с последствиями, не отбиваться, не пытаться перехватить и уничтожить ракеты, которые по нам летят, а – самим наносить удары по коммуникациям противника. Чтобы минимизировать его возможности использовать против нас те или иные пусковые установки, ракетоносители и так далее. Речь также о транспортной инфраструктуре, о производственной, об энергетической", – поясняет эксперт.

Для этого нам необходимы ракеты большей дальности, чем имеются, констатирует он.

"Наши союзники, побаиваясь эскалации (хотя куда уж больше!), предвзято относятся к предоставлению нам разрешения использовать западную ударную технику по территории РФ. Но логика войны показала, что такой запрет приводит к росту жертв среди мирного населения Украины", – подчеркивает Сергей Грабский.

У нас есть свои определенные разработки. Но украинские ракеты, по сравнению с западными, не настолько точны, отмечает полковник.

"И когда мы говорим о важности предоставить Силам обороны Украины возможность наносить удары по объектам на территории РФ, это в том числе – о желании избежать жертв среди гражданского населения (о чем никогда не заботилась страна-агрессор). И тут высокоточное вооружение Запада нам бы очень пригодилось для целенаправленных ударов по военным или критически важным объектам. В отличие от РФ мы не воюем с мирным населением", – акцентирует полковник.

По его словам, если мы получим соответствующее вооружение, сможем расширить географию ударов.

"Нам бы очень пригодились американские крылатые ракеты Tomahawk. Но мы прекрасно понимаем, насколько сложен процесс передачи подобного рода вооружений. Это колоссальное напряжение ресурсов – политических, дипломатических, финансовых, человеческих. К сожалению, на данный момент Украина не готова взять на вооружение Tomahawk, даже если бы нам предоставили такую возможность. Но работать в этом направлении нужно. Потому что в какой-то момент мы будем готовы. Соответственно – должны быть готовы и наши партнеры", – считает эксперт.

И, конечно, продолжает Сергей Грабский, в воздушной войне, учитывая рост угрозы в связи с применением северокорейский ракет и возможным применением иранских, нам необходимо усиление авиации.

"Крайне важен перехват инициативы в воздухе. И тут нам нужны не только американские F-16, о которых так много говорится – и которые фактически уже стали нашей реальностью (в этом году точно появятся в украинском небе). Нам необходим более широкий спектр воздушной военной техники. Включающий как штурмовую авиацию, истребители, так и бомбардировщики. Средства доставки тех же "Томагавков" в районы запуска", – подчеркивает полковник.

Кроме того, отмечает он, для получения преимущества на поле боя нам нужны десятки, сотни вертолетов разных типов.

"Только так мы сможем переломить ситуацию в войне, сделав ее более маневренной, непредсказуемой для противника. Что нивелирует возможность россиян использовать свое численное преимущество", – резюмирует эксперт.