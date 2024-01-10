Ракеты КНДР летят по украинским городам: в США рассказали, сколько таких уже было запущено

Ракеты используются для ударов по мирным городам

Российские оккупанты в течение последних дней неоднократно использовали ракеты производства КНДР для обстрелов Украины и ее мирных городов.

Как рассказал координатор Совбеза Белого дома Джон Кирби, США имеют достаточно доказательств, чтобы говорить о том, что КНДР передала России несколько десятков своих ракет.

"КНДР недавно передала России пусковые установки и несколько десятков баллистических ракет. С тех пор Россия применила эти ракеты против Украины на прошлой неделе", — говорит Кирби.

По его словам, первый запуск северокорейской ракеты был зафиксирован 30 декабря, а еще около десятка были выпущены во время обстрела Киева, Харькова и Запорожья 2 января.

Кирби отмечает, что еще несколько таких ракет было запущено 6 января, при этом по меньшей мере одна из них упала в Харькове.

"Россия ищет помощи в таких странах, как Северная Корея и Иран. Украине нужна наша помощь, и мы призываем Конгресс помочь нам обеспечить эти ее потребности", — сказал он.

Также представитель Белого дома отметил, что 47 стран мира осудили поставки ракет Северной Кореей в Россию, а также нарушение ими многочисленных резолюций ООН.

Напомним, что чиновники США озабочены активными переговорами России по приобретению у Ирана баллистических ракет малой дальности. Их могут поставить стране-агрессору уже весной этого года.