Это приблизит конец войны: офицер ВСУ рассказал, куда должна бить Украина

Важные для Украины цели находятся не совсем на фронте

Украина должна перенять опыт прошлых войн и создать командование дальних беспилотных бомбардировок. Это позволит уничтожать ракеты и дроны россиян в местах их базирования в тылу и ускорит победу.

Такое мнение в интервью "Телеграф" озвучил блоггер, офицер ВСУ и основатель проекта A.Drones Юрий Касьянов. По его словам, Украина должна бомбить Россию каждую ночь, чтобы лишить врага преимущества на фронте.

По словам Касьянова, стратегическое бомбардировочное командование применялось еще во времена Второй мировой войны. Союзники с его помощью бомбили Германию, а немцы — Великобританию.

"Это отдельная задача – уничтожение экономического и военного потенциала страны-агрессора в тылу. Этой задачей должны заниматься только профессионалы, по их заказу должны создавать дроны и по их плану применять. Это называется командование", — подчеркнул Касьянов.

Дроны по оккупантам регулярно запускали разные ведомства: и ГУР, и Минобороны и СБУ. Но у каждой структуры был свой план, а сейчас ситуация улучшилась, но все еще не хватает единого четкого плана уничтожения бомбардировщиков противника на аэродромах, запасов ракет и другого.

"Это нужно систематически уничтожать. Это должна быть скрупулезная работа. Каждую ночь мы должны бомбить Россию", — подчеркнул офицер ВСУ.

По его словам, ПВО должна бороться с последствиями, когда уже в сторону Украины летят ракеты или дроны. А если ликвидировать склады с этим вооружением, то это называется "уничтожением причин".

"Это позволит как можно быстрее завершить войну", — уверен Юрий Касьянов.

Подробнее о целях ВСУ на фронте читайте в нашем материале: "Бомбить Россию надо каждую ночь": Касьянов о миллионе дронов Зеленского, кризисе мобилизации и расслабленности в тылу

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Россия ударила по Украине ракетами от КНДР. Однако власти Северной Кореи не признают, что помогают Путину в войне против украинцев.