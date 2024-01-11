ВСУ под Авдеевкой уничтожили уникальную самоходку оккупантов – о чем речь?

Об уничтожении подобной техники не было данных почти всю войну

Российские оккупанты продолжают применять против ВСУ все более редкую технику, количество которой используется если не единицами, то несколькими десятками штук. В этот раз речь идет о самоходной артиллерийской установке "Хоста".

Об этом сообщает на своем Telegram-канале военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, это первый достоверный случай уничтожения данной техники с мая 2022 года.

Уничтоженная САУ Хоста

САУ "Хоста" была создана на базе глубокой модернизации 122-мм САУ "Гвоздика", но обладает рядом отличий, основным из которых является 120-мм универсальное орудие, которое может стрелять и как пушка, и как миномет. Это делает ее схожей на редчайший самоходный миномет "Вена", который недавно также был замечен на передовой.

Благодаря этому орудию, "Хоста" может достигать дальности стрельбы в 14 км, что для обычного миномета недоступно. При этом с собой артустановка может возить 40 выстрелов. Правда, есть два недостатка – отсутствие кумулятивных боеприпасов и слишком слабая броня при весе в 16 тонн. То есть, при столкновении с танками самоходка не сможет их уничтожить, а сама как минимум будет изрешечена осколками.

Как пишет Александр Коваленко, "Хоста" была выпущена специально для ВС РФ с 2003 по 2008 гг. в очень ограниченном количестве — всего 50 самоходок. Однако из них боеспособны лишь единицы. Эта техника стояла на вооружении 21-й мотострелковой бригады ВС РФ, замеченной под Авдеевкой.

"То, что в районе Авдеевки оперирует 21-я ОМСБр, мы знаем давно. Но то, что их продолжают доукомплектовывать раритетами исторического значения? Что же, дорогие друзья, какие выводы из этого мы можем сделать?", — эксперт намекнул на нехватку сил у оккупантов под Донецком, которые для восполнения потерь получают любую, даже редкую технику.

Ранее на передовой были замечены новейшие российские "глушилки" — комплексы РЭБ "Волнорез", которые оказались не так эффективны, как об этом заявлялось.