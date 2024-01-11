ВСУ под Авдеевкой уничтожили уникальную самоходку оккупантов – о чем речь?
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Об уничтожении подобной техники не было данных почти всю войну
Российские оккупанты продолжают применять против ВСУ все более редкую технику, количество которой используется если не единицами, то несколькими десятками штук. В этот раз речь идет о самоходной артиллерийской установке "Хоста".
Об этом сообщает на своем Telegram-канале военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, это первый достоверный случай уничтожения данной техники с мая 2022 года.
САУ "Хоста" была создана на базе глубокой модернизации 122-мм САУ "Гвоздика", но обладает рядом отличий, основным из которых является 120-мм универсальное орудие, которое может стрелять и как пушка, и как миномет. Это делает ее схожей на редчайший самоходный миномет "Вена", который недавно также был замечен на передовой.
Благодаря этому орудию, "Хоста" может достигать дальности стрельбы в 14 км, что для обычного миномета недоступно. При этом с собой артустановка может возить 40 выстрелов. Правда, есть два недостатка – отсутствие кумулятивных боеприпасов и слишком слабая броня при весе в 16 тонн. То есть, при столкновении с танками самоходка не сможет их уничтожить, а сама как минимум будет изрешечена осколками.
Как пишет Александр Коваленко, "Хоста" была выпущена специально для ВС РФ с 2003 по 2008 гг. в очень ограниченном количестве — всего 50 самоходок. Однако из них боеспособны лишь единицы. Эта техника стояла на вооружении 21-й мотострелковой бригады ВС РФ, замеченной под Авдеевкой.
"То, что в районе Авдеевки оперирует 21-я ОМСБр, мы знаем давно. Но то, что их продолжают доукомплектовывать раритетами исторического значения? Что же, дорогие друзья, какие выводы из этого мы можем сделать?", — эксперт намекнул на нехватку сил у оккупантов под Донецком, которые для восполнения потерь получают любую, даже редкую технику.
Ранее на передовой были замечены новейшие российские "глушилки" — комплексы РЭБ "Волнорез", которые оказались не так эффективны, как об этом заявлялось.