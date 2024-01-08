Новая САУ и специальные снаряды: на что способно переданное Чехией оружие
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Впервые официально подтвердили передачу Силам обороны такой САУ
Украинские защитники получили от Чехии еще 26 самоходных артустановок Dana-М2. Это модернизированный вариант колесной пушки DANA VZ 77. Ее калибр – 152 мм. К ним были предоставлены также активно-реактивные боеприпасы, способные лететь на 25 км.
Об этом рассказали в эфире "Армия TV". Первые упоминания о передаче модернизированной "Даны" Силам обороны были еще в апреле 2022 года. Однако, как отмечает "Дефенс Экспресс", это первое официальное подтверждение наличия такой САУ в ВСУ. В новогоднем поздравлении 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады была замечена одна из новых САУ.
Хотя САУ и была разработана еще в конце 70-х, предоставленные Украине САУ новые и модернизированные под современные нужды. У них новая кабина и система управления огнем.
Характеристики САУ Dana-М2
- Вооружение – пушка 152 мм,
- Дополнительное вооружение — пулемет НСВТ 12,7 мм,
- Дальность стрельбы обычными фугасными снарядами – до 18,7 км, активно-реактивными – до 25 км,
- Скорость стрельбы – до 5 выстрелов в минуту,
- Боезапас — 50 выстрелов,
- Экипаж — 5 человек,
- Максимальная скорость по дороге – 90 км/ч,
- Максимальная скорость по бездорожью – 25 км/ч.
Ранее Телеграф рассказывал о том, что Украина самостоятельно производит снаряды 152 мм, также разворачивается производство и других снарядов, калибра 155 мм под оружие НАТО. Нехватку снарядов для артиллерии планируют компенсировать дронами.