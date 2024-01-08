Укр

Новая САУ и специальные снаряды: на что способно переданное Чехией оружие

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
САУ Dana-М2 Новость обновлена 08 января 2024, 09:42
САУ Dana-М2

Впервые официально подтвердили передачу Силам обороны такой САУ

Украинские защитники получили от Чехии еще 26 самоходных артустановок Dana-М2. Это модернизированный вариант колесной пушки DANA VZ 77. Ее калибр – 152 мм. К ним были предоставлены также активно-реактивные боеприпасы, способные лететь на 25 км.

Об этом рассказали в эфире "Армия TV". Первые упоминания о передаче модернизированной "Даны" Силам обороны были еще в апреле 2022 года. Однако, как отмечает "Дефенс Экспресс", это первое официальное подтверждение наличия такой САУ в ВСУ. В новогоднем поздравлении 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады была замечена одна из новых САУ.

Хотя САУ и была разработана еще в конце 70-х, предоставленные Украине САУ новые и модернизированные под современные нужды. У них новая кабина и система управления огнем.

Характеристики САУ Dana-М2

  • Вооружение – пушка 152 мм,
  • Дополнительное вооружение — пулемет НСВТ 12,7 мм,
  • Дальность стрельбы обычными фугасными снарядами – до 18,7 км, активно-реактивными – до 25 км,
  • Скорость стрельбы – до 5 выстрелов в минуту,
  • Боезапас — 50 выстрелов,
  • Экипаж — 5 человек,
  • Максимальная скорость по дороге – 90 км/ч,
  • Максимальная скорость по бездорожью – 25 км/ч.

Ранее Телеграф рассказывал о том, что Украина самостоятельно производит снаряды 152 мм, также разворачивается производство и других снарядов, калибра 155 мм под оружие НАТО. Нехватку снарядов для артиллерии планируют компенсировать дронами.

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