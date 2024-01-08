Новая САУ и специальные снаряды: на что способно переданное Чехией оружие

Впервые официально подтвердили передачу Силам обороны такой САУ

Украинские защитники получили от Чехии еще 26 самоходных артустановок Dana-М2. Это модернизированный вариант колесной пушки DANA VZ 77. Ее калибр – 152 мм. К ним были предоставлены также активно-реактивные боеприпасы, способные лететь на 25 км.

Об этом рассказали в эфире "Армия TV". Первые упоминания о передаче модернизированной "Даны" Силам обороны были еще в апреле 2022 года. Однако, как отмечает "Дефенс Экспресс", это первое официальное подтверждение наличия такой САУ в ВСУ. В новогоднем поздравлении 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады была замечена одна из новых САУ.

Хотя САУ и была разработана еще в конце 70-х, предоставленные Украине САУ новые и модернизированные под современные нужды. У них новая кабина и система управления огнем.

Характеристики САУ Dana-М2

Вооружение – пушка 152 мм,

Дополнительное вооружение — пулемет НСВТ 12,7 мм,

Дальность стрельбы обычными фугасными снарядами – до 18,7 км, активно-реактивными – до 25 км,

Скорость стрельбы – до 5 выстрелов в минуту,

Боезапас — 50 выстрелов,

Экипаж — 5 человек,

Максимальная скорость по дороге – 90 км/ч,

Максимальная скорость по бездорожью – 25 км/ч.

Ранее Телеграф рассказывал о том, что Украина самостоятельно производит снаряды 152 мм, также разворачивается производство и других снарядов, калибра 155 мм под оружие НАТО. Нехватку снарядов для артиллерии планируют компенсировать дронами.