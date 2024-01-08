Новенька САУ та спеціальні снаряди: на що здатна передана Чехією зброя

Вперше офіційно підтвердили передачу Силам оборони такої САУ

Українські оборонці отримали від Чехії ще 26 самохідних артустановок Dana-М2. Це модернізований варіант колісної гармати DANA VZ 77. Її калібр — 152 мм. До них надали також активно-реактивні боєприпаси, що здатні летіти на 25 км.

Про це розповіли в ефірі Армія TV. Перші згадки про передачу модернізованої "Дани" Силам оборони були ще в квітні 2022 року. Проте, як зазначає "Дефенс Експрес", це перше офіційне підтвердження наявності такої САУ в ЗСУ. В новорічному привітанні 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади помітили одну з нових САУ.

Хоч САУ і була розроблена ще у кінці 70-х, надані Україні САУ — нові та модернізовані під сучасні потреби. В них нова кабіна та система керування вогнем.

Характеристики САУ Dana-М2

Озброєння — гармата 152 мм,

Додаткове озброєння — кулемет НСВТ 12,7 мм,

Дальність стрільби звичайними фугасними снарядами — до 18,7 км, активно-реактивними — до 25 км,

Швидкість стрільби — до 5 пострілів на хвилину,

Боєзапас — 50 пострілів,

Екіпаж — 5 осіб,

Максимальна швидкість по дорозі — 90 км/год,

Максимальна швидкість по бездоріжжю — 25 км/год.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна самотужки виробляє снаряди 152 мм, також розгортається виробництво й інших снарядів, калібру 155 мм під зброю НАТО. Нестачу снарядів для артилерії планують компенсувати дронами.