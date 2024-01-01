"Оксана" против оккупантов: в ТРО показали, как работает самоходная САУ (видео)

Украинские разработчики самостоятельно придумали такое сочетание

Трудно переоценить роль артиллерии в войне. Чтобы подавить врага, нужно приложить немало усилий и даже изобретать что-то новое. К таким изобретениям относится "Оксана". Это самоходная артиллерийская установка, собранная из базы грузовика Tatra и зенитной пушки КС-19.

На странице 241-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ поделились видео, как работает установка на боевом задании зимой. Известно, что проект производился на средства меценатов, прошел испытания. Такая САУ в подразделении не одна. Издание Defence Express называет разработку "пожалуй наиболее необычным "ган-траком". Следует заметить, что пушка КС-19 достаточно "опытна", ее приняли на вооружение в конце 40-х годов прошлого века. Обычно она используется в буксируемом виде.

Базовые характеристики пушки КС-19:

Темп стрельбы до 15 выстрелов/мин

Дальность ведения огня – до 20 км по наземным целям, по воздушным целям – на высоту до 15 км

Скорость цели – до 1200 км/ч.

Что касается платформы, то она чешского производства. Tatra 815 выпускалась с 1983 года. Эта колесная база могла принадлежать строительному самосвалу.

"Телеграф" рассказывал, что на вооружении ВСУ есть и образцы иностранных САУ. Например, САУ Paladin из США. Она облегчает работу экипажа благодаря бортовому компьютеру.