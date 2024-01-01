"Оксана" проти окупантів: в ТрО показали, як працює самохідна САУ (відео)

Українські розробники самостійно вигадали таке поєднання

Важко переоцінити роль артилерії на війні. Аби подавити ворога потрібно докласти чимало зусиль та навіть винаходити щось нове. До таких винаходів належить "Оксана". Це самохідна артилерійська установка, зібрана з бази від вантажівки Tatra та зенітної гармати КС-19.

На сторінці 241-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ поділилися відео, як працює установка на бойовому завданні взимку. Відомо, що проєкт вироблявся за кошти меценатів, пройшов випробування. Така САУ у підрозділі не одна. Видання Defence Express називає розробку "мабуть найбільш незвичайним "ган-траком". Варто зауважити, що гармата КС-19 достатньо "досвічена", її прийняли на озброєння в кінці 40-х років минулого століття. Зазвичай вона використовується в буксируваному вигляді.

Базові характеристики гармати КС-19:

Темп стрільби до 15 пострілів/хв

Дальність ведення вогню – до 20 км по наземним цілям, по повітряним цілям – на висоту до 15 км

Швидкість цілі — до 1200 км/год.

Що ж до платформи, то вона чеського виробництва. Tatra 815 випускалась з 1983 року. Ця колісна база могла належати будівельному самоскиду.

"Телеграф" розповідав, що на озброєнні ЗСУ є й зразки іноземних САУ. Наприклад, САУ Paladin з США. Вона полегшує роботу екіпажа завдяки бортовому комп'ютеру.