Більше бронемашин та САУ: Камишін розповів, як зріс випуск військової техніки в Україні

Єдине, чого зараз Україна виробляти поки що не може – власні танки

Україна активно нарощує випуск власної військової техніки. Так, українські заводи під кінець 2023 року збільшили випуск бронетехніки у п'ять разів, якщо порівнювати з весною цього ж року.

Про це 27 грудня заявив на зустрічі із представниками ЗМІ міністр з питань стратегічної промисловості Олександр Камишін. Він зазначив, що активно випускають військову техніку як державні компанії, так і приватні.

Наприклад, зараз оборонна промисловість випускає шість САУ "Богдана" на місяць та планує збільшити цю цифру. А приватні заводи наростили випуск бронетехніки у 3,4 раза у порівнянні з 2022 роком.

"Із прогнозованого зростання нашого ВВП на 4,9% частка ОПК складає 1,5%. Ми доводимо, що оборонка буде локомотивом нашого відновлення", – запевнив Камишін.

За його словами, єдине, чого зараз Україна виробляти поки що не може – власні танки. Зате вирішено питання з ремонтом та обслуговуванням наявних радянських, західних та трофейних танків.

"Ми ще не там, де можемо закрити усі свої потреби власним виробництвом, але стратегічно усі наші потреби у броньованих машинах зможуть задовольняти кілька українських компаній, в тому числі приватних. Так само ми кратно наростили випуск українських протитанкових комплексів, які на фронті зарекомендували себе часом навіть краще за іноземні аналоги", – резюмував Камишін.

Раніше "Телеграф" писав, що оскільки союзники України дуже повільно постачають необхідну Збройним силам бронетехніку, Україна вимагає від них надати можливість виробляти техніку на своїй території. Одну з ключових позицій у планах Києва виробляти західні танки та бронемашини займає німецький концерн Rheinmetall.