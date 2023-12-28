Больше бронемашин и САУ: Камышин рассказал, как вырос выпуск военной техники в Украине

Единственное, чего сейчас Украина производить пока не может – собственные танки

Украина активно наращивает выпуск собственной военной техники. Так, украинские заводы к концу 2023 года увеличили выпуск бронетехники в пять раз, если сравнивать с весной этого же года.

Об этом 27 декабря заявил на встрече с представителями СМИ министр по стратегической промышленности Александр Камышин. Он отметил, что активно выпускают военную технику как государственные, так и частные компании.

К примеру, сейчас оборонная промышленность выпускает шесть САУ "Богдана" в месяц и планирует увеличить эту цифру. А частные заводы увеличили выпуск бронетехники в 3,4 раза по сравнению с 2022 годом.

"Из прогнозируемого роста нашего ВВП на 4,9% доля ОПК составляет 1,5%. Мы обосновываем, что оборонка будет локомотивом нашего восстановления", – заверил Камышин.

По его словам, единственное, чего сейчас Украина производить пока не может – собственные танки. Зато решен вопрос с ремонтом и обслуживанием советских, западных и трофейных танков.

"Мы еще не там, где можем закрыть все свои потребности собственным производством, но стратегически все наши потребности в бронированных машинах смогут удовлетворять несколько украинских компаний, в том числе частных. Также мы кратно нарастили выпуск украинских противотанковых комплексов, которые на фронте зарекомендовали себя временами даже лучше иностранных аналогов", – резюмировал Камышин.

Ранее "Телеграф" писал, что поскольку союзники Украины очень медленно передают необходимую Вооруженным силам бронетехнику, Украина требует от них предоставить возможность производить технику на своей территории. Одну из ключевых позиций в планах Киева производить западные танки и бронемашины занимает немецкий концерн Rheinmetall.