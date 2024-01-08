Дебют российской "глушилки" провалился: почему РЭБ "Волнорез" не может защитить технику оккупантов

Новейший комплекс радиоборьбы оккупантов оказался бесполезен

Российские оккупанты продолжают бросать на передовую новейшую технику. Но часто это происходит с предсказуемым печальным результатом, который демонстрирует высокий уровень пиара техники, а не ее готовности.

Так получилось с комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Волнорез". Об этом пишет военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Как пишет эксперт, "Волнорез" предназначался для защиты бронетехники от малогабаритных дронов и весьма активно рекламировался российской пропагандой с середины 2023 года. Однако на деле он показал крайне низкую эффективность отражения атак FPV-дронов.

"Мощность излучения "Волнореза" — 30 Вт, а заявленное подавление осуществлялось в диапазоне рабочих частот 0,3-6 ГГц, в радиусе до 1 км. При этом производитель почему-то рекомендовал устанавливать на одну единицу бронетехники более одного "Волнореза". Наиболее эффективным считалась установка 4-х "Волнорезов", но таким количеством данных РЭБ просто не успевали обеспечить всех. Даже по одному не успевали… И всё же… Facepalm?", — пишет Александр Коваленко о низкой эффективности глушилки.

Ранее пропагандисты утверждали, что вес одного "Волнореза" составляет 13 кг, он может работать при температуре окружающей среды от -40 до +60 °С. Сам же комплекс являл собой всенаправленную антенну подавления с рабочими частотами 0,3-6 ГГц, оснащенную магнитной основой. Установку на танк можно осуществлять без каких-либо доработок и вмешательства в конструкцию.

Любопытно, что ранее эксперт по связи Сергей Флеш спровоцировал российских волонтеров, которые и разрабатывали эту глушилку, на то, чтобы выдать диапазоны работы РЭБ "Тритон" и "Волнорез".

"Мы их еще не трофеили. Делаю вброс на своем канале и конечно разработчик не выдерживает и рассказывает, что там сейчас стандартный диапазон (860-930) плюс в комментах россияне дают много интересной информации", — пишет Сергей Флеш.

Тем временем вследствие нехватки собственных мощностей оккупанты начали использовать снаряды из КНДР и даже ракеты.