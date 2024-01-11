ЗСУ під Авдіївкою знищили унікальну самохідку окупантів – про що мова?

Про знищення подібної техніки не було даних майже всю війну

Російські окупанти продовжують застосовувати проти ЗСУ все більш рідкісну техніку, кількість якої вимірюється якщо не одиницями, то кількома десятками штук. Цього разу йдеться про самохідну артилерійську установку "Хоста".

Про це повідомляє на своєму Telegram-каналі військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, це перший достовірний випадок знищення цієї техніки з травня 2022 року.

Знищена САУ Хоста

САУ "Хоста" була створена на базі глибокої модернізації 122-мм САУ "Гвоздика", але має низку відмінностей, основною з яких є 120-мм універсальна зброя, яка може стріляти і як гармата, і як міномет. Це робить її схожою на рідкісний самохідний міномет "Вєна", який нещодавно також був помічений на передовій.

Завдяки цій гарматі, "Хост" може досягати дальності стрілянини в 14 км, що для звичайного міномета недоступно. При цьому артустановка може возити 40 пострілів. Щоправда, є два недоліки – відсутність кумулятивних боєприпасів та надто слабка броня при вазі 16 тонн. Тобто, при зіткненні з танками самохідка не зможе їх знищити, а сама, як мінімум, буде зрізана осколками.

Як пише Олександр Коваленко, "Хост" було випущено спеціально для ЗС РФ з 2003 по 2008 роки. в дуже обмеженій кількості – лише 50 самохідок. Проте боєздатні з них лише одиниці. Ця техніка стояла на озброєнні 21 мотострілецької бригади ЗС РФ, поміченої під Авдіївкою.

"Те, що в районі Авдіївки оперує 21-а ОМСБр, ми знаємо давно. Але те, що їх продовжують доукомплектовувати раритетами історичного значення? Що ж, дорогі друзі, які висновки з цього ми можемо зробити?", — експерт натякнув на нестачу сил. у окупантів під Донецьком, які для поповнення втрат одержують будь-яку, навіть рідкісну техніку.

Раніше на передовій були помічені нові російські "глушилки" — комплекси РЕБ "Волноріз", які виявилися не такими ефективними, як про це заявлялося.