Дебют російської "глушилки" провалився: чому РЕБ "Волноріз" не може захистити техніку окупантів

Новий комплекс радіоборотьби окупантів виявився марним

Російські окупанти продовжують кидати на передову нову техніку. Але часто це відбувається з передбачуваним сумним результатом, який демонструє високий рівень піару техніки, а не готовності.

Так вийшло з комплексом радіоелектронної боротьби (РЕБ) "Волноріз". Про це пише військовий оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

Як пише експерт, "Волноріз" призначався для захисту бронетехніки від малогабаритних дронів і активно рекламувався російською пропагандою з середини 2023 року. Однак насправді він показав вкрай низьку ефективність відбиття атак FPV-дронів.

"Потужність випромінювання "Волноріза" — 30 Вт, а заявлене придушення здійснювалося в діапазоні робочих частот 0,3-6 ГГц, в радіусі до 1 км. При цьому виробник чомусь рекомендував встановлювати на одну одиницю бронетехніки більше одного "Волноріза". ефективним вважалася установка 4-х "Волнорізів", але такою кількістю даних РЕБ просто не встигали забезпечити всіх. Навіть по одному не встигали... І все ж таки... Facepalm?", — пише Олександр Коваленко про низьку ефективність глушилки.

Раніше пропагандисти стверджували, що вага одного "Волноріза" становить 13 кг, він може працювати за температури навколишнього середовища від -40 до +60 °С. А сам комплекс являв собою всеспрямовану антену придушення з робочими частотами 0,3-6 ГГц, оснащену магнітною основою. Установку на танк можна здійснювати без будь-яких доопрацювань та втручання у конструкцію.

Цікаво, що раніше експерт зі зв’язку Сергій Флеш спровокував російських волонтерів, які й розробляли цю глушилку, на те, щоб видати діапазони роботи РЕБ "Тритон" та "Волноріз".

"Ми їх ще не трофеїли. Вкидаю на своєму каналі і звичайно розробник не витримує і розповідає, що там зараз стандартний діапазон (860-930) плюс у коментах росіяни дають багато цікавої інформації", — пише Сергій Флеш.

Тим часом через брак власних потужностей окупанти почали використовувати снаряди з КНДР і навіть ракети.