У Запоріжжі пошкоджено пів сотні будинків, кількість постраждалих зросла (фото та відео)

В місті внаслідок обстрілу виникло дев'ять пожеж

Пізно ввечері у вівторок, 25 листопада, Росія вдарила по Запоріжжю безпілотниками. Станом на ранок середи кількість поранених зросла до 18 людей.

Що треба знати:

Під удар потрапили три райони Запоріжжя

Пошкоджено понад три десятки багатоповерхівок, приватні будинки та інші цивільні об'єкти

Внаслідок обстрілу виникли пожежі, рятувальники оперативно взялися за ліквідацію

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Поранення дістали 12 жінок та шестеро чоловіків. Загалом армія РФ завдала по місту 11 ударів.

Вечір вівторка приніс Запоріжжю біль, сльози і нові руйнування, Іван Федоров

Він додав, що внаслідок вечірнього удару у трьох районах обласного центру пошкоджено 31 багатоповерхівку та 20 будинків приватного сектору. Крім того, понівечені гуртожиток закладу освіти та нежитлові будівлі і приміщення.

Руйнування значні

Пошкоджений дім

Дим з однієї з квартир

Рятувальники повідомляли, що в ході ворожої атаки було пошкоджено також автозаправку, магазин та кілька автомобілів. За даними ДСНС, надзвичайники врятували 10 осіб. Усі дев'ять пожеж, спричинених атакою, ліквідовано. Загальна площа займань склала 2 288 квадратних метрів.

Масштабна пожежа у житловому будинку через ворожий дрон

Рятувальники оперативно прибули на місця влучань

Один з будинків, охоплених вогнем через обстріл

Пожежа на одній з локацій

Робота рятувальників

Ворог атакує житло мирних жителів

Росія регулярно б'є по Запоріжжю

Російська армія постійно обстрілює мирних жителів, зокрема й у Запоріжжі. Так, 22 листопада ввечері в ході російської атаки в обласному центрі під удар потрапив супермаркет АТБ. Тоді постраждало щонайменше п'ятеро людей.

Як повідомляв "Телеграф", 25 листопада Росія атакувала Київ ракетами — "Калібрами" та "Кинджалами". Загинуло семеро людей.