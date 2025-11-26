Рус

У Запоріжжі пошкоджено пів сотні будинків, кількість постраждалих зросла (фото та відео)

Олена Руденко
Наслідки удару РФ по Запоріжжю Новина оновлена 26 листопада 2025, 08:34
Наслідки удару РФ по Запоріжжю. Фото Колаж "Телеграф"

В місті внаслідок обстрілу виникло дев'ять пожеж

Пізно ввечері у вівторок, 25 листопада, Росія вдарила по Запоріжжю безпілотниками. Станом на ранок середи кількість поранених зросла до 18 людей.

Що треба знати:

  • Під удар потрапили три райони Запоріжжя
  • Пошкоджено понад три десятки багатоповерхівок, приватні будинки та інші цивільні об'єкти
  • Внаслідок обстрілу виникли пожежі, рятувальники оперативно взялися за ліквідацію

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Поранення дістали 12 жінок та шестеро чоловіків. Загалом армія РФ завдала по місту 11 ударів.

Вечір вівторка приніс Запоріжжю біль, сльози і нові руйнування,

Іван Федоров

Він додав, що внаслідок вечірнього удару у трьох районах обласного центру пошкоджено 31 багатоповерхівку та 20 будинків приватного сектору. Крім того, понівечені гуртожиток закладу освіти та нежитлові будівлі і приміщення.

Руйнування у Запоріжжі через атаку РФ 25.11.2025
Руйнування значні
Пошкоджена російським дроном багатоповерхівка у Запоріжжі 25.11.2025
Пошкоджений дім
Пошкоджений будинок у Запоріжжі через удар Росії 25.11.2025
Дим з однієї з квартир

Рятувальники повідомляли, що в ході ворожої атаки було пошкоджено також автозаправку, магазин та кілька автомобілів. За даними ДСНС, надзвичайники врятували 10 осіб. Усі дев'ять пожеж, спричинених атакою, ліквідовано. Загальна площа займань склала 2 288 квадратних метрів.

Пожежа у Запоріжжі через удар Росії 25.11.2025
Масштабна пожежа у житловому будинку через ворожий дрон
Пожежа у Запоріжжі через удар Росії 25.11.2025
Рятувальники оперативно прибули на місця влучань
Пожежа у Запоріжжі через атаку РФ 25.11.2025
Один з будинків, охоплених вогнем через обстріл
Робота рятувальників у Запоріжжі на місці удару Росії 25.11.2025
Пожежа на одній з локацій
Пошкоджена будівля у Запоріжжі через удар Росії 25.11.2025
Робота рятувальників
Пожежа у Запоріжжі через атаку РФ 25.11.2025
Ворог атакує житло мирних жителів

Росія регулярно б'є по Запоріжжю

Російська армія постійно обстрілює мирних жителів, зокрема й у Запоріжжі. Так, 22 листопада ввечері в ході російської атаки в обласному центрі під удар потрапив супермаркет АТБ. Тоді постраждало щонайменше п'ятеро людей.

Як повідомляв "Телеграф", 25 листопада Росія атакувала Київ ракетами — "Калібрами" та "Кинджалами". Загинуло семеро людей.

