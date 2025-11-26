Укр

В Запорожье повреждено полсотни домов, количество пострадавших возросло (фото и видео)

Елена Руденко
Последствия удара РФ по Запорожью Новость обновлена 26 ноября 2025, 08:34
Последствия удара РФ по Запорожью. Фото Коллаж "Телеграф"

В городе в результате обстрела возникло девять пожаров

Поздним вечером во вторник, 25 ноября, Россия ударила по Запорожью беспилотниками. По состоянию на утро среды количество раненых выросло до 18 человек.

Что нужно знать:

  • Под удар попали три района Запорожья
  • Повреждены более трех десятков многоэтажек, частные дома и другие гражданские объекты
  • В результате обстрела возникли пожары, спасатели оперативно взялись за ликвидацию

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Ранения получили 12 женщин и шесть мужчин. В общей сложности армия РФ нанесла по городу 11 ударов.

Вечер вторника принес Запорожью боль, слезы и новые разрушения,

Иван Федоров

Он добавил, что в результате вечернего удара в трех районах областного центра повреждена 31 многоэтажка и 20 домов частного сектора. Кроме того, побиты общежитие учебного заведения, нежилые здания и помещения.

Разрушения в Запорожье из-за атаки РФ 25.11.2025
Разрушения значительные
Поврежденная российским дроном многоэтажка в Запорожье 25.11.2025
Поврежденный дом
Поврежденный дом в Запорожье из-за удара России 25.11.2025
Дым из одной из квартир

Спасатели сообщали, что в ходе вражеской атаки была повреждена также автозаправка, магазин и несколько автомобилей. По данным ГСЧС, чрезвычайники спасли 10 человек. Все девять пожаров, вызванных атакой, ликвидированы. Общая площадь возгораний составила 2 288 квадратных метров.

Пожар в Запорожье из-за удара России 25.11.2025
Масштабный пожар в жилом доме из-за вражеского дрона
Пожар в Запорожье из-за удара России 25.11.2025
Спасатели оперативно прибыли на места попаданий
Пожар в Запорожье из-за атаки РФ 25.11.2025
Один из домов, охваченный огнем из-за обстрелов
Работа спасателей в Запорожской области на месте удара России 25.11.2025
Пожар на одной из локаций
Поврежденное здание в Запорожье из-за удара России 25.11.2025
Работа спасателей
Пожар в Запорожье из-за атаки РФ 25.11.2025
Враг атакует жилье мирных жителей

Россия регулярно бьет по Запорожью

Российская армия постоянно обстреливает мирных жителей, в том числе и в Запорожье. Так, 22 ноября вечером в ходе российской атаки в областном центре под удар попал супермаркет АТБ. Тогда пострадали не менее пяти человек.

Как сообщал "Телеграф", 25 ноября Россия атаковала Киев ракетами — "Калибрами" и "Кинжалами". Погибли семь человек.

Теги:
#Запорожье #Пострадавшие #Атака #Беспилотники