В Запорожье повреждено полсотни домов, количество пострадавших возросло (фото и видео)

В городе в результате обстрела возникло девять пожаров

Поздним вечером во вторник, 25 ноября, Россия ударила по Запорожью беспилотниками. По состоянию на утро среды количество раненых выросло до 18 человек.

Что нужно знать:

Под удар попали три района Запорожья

Повреждены более трех десятков многоэтажек, частные дома и другие гражданские объекты

В результате обстрела возникли пожары, спасатели оперативно взялись за ликвидацию

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Ранения получили 12 женщин и шесть мужчин. В общей сложности армия РФ нанесла по городу 11 ударов.

Вечер вторника принес Запорожью боль, слезы и новые разрушения, Иван Федоров

Он добавил, что в результате вечернего удара в трех районах областного центра повреждена 31 многоэтажка и 20 домов частного сектора. Кроме того, побиты общежитие учебного заведения, нежилые здания и помещения.

Разрушения значительные

Поврежденный дом

Дым из одной из квартир

Спасатели сообщали, что в ходе вражеской атаки была повреждена также автозаправка, магазин и несколько автомобилей. По данным ГСЧС, чрезвычайники спасли 10 человек. Все девять пожаров, вызванных атакой, ликвидированы. Общая площадь возгораний составила 2 288 квадратных метров.

Масштабный пожар в жилом доме из-за вражеского дрона

Спасатели оперативно прибыли на места попаданий

Один из домов, охваченный огнем из-за обстрелов

Пожар на одной из локаций

Работа спасателей

Враг атакует жилье мирных жителей

Россия регулярно бьет по Запорожью

Российская армия постоянно обстреливает мирных жителей, в том числе и в Запорожье. Так, 22 ноября вечером в ходе российской атаки в областном центре под удар попал супермаркет АТБ. Тогда пострадали не менее пяти человек.

Как сообщал "Телеграф", 25 ноября Россия атаковала Киев ракетами — "Калибрами" и "Кинжалами". Погибли семь человек.