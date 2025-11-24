Російський дрон вбив матір двох дітей у Харкові, вони дивом врятувалися (фото і відео)

Окрім загиблих, ще 17 жителів міста постраждали від російської атаки

Ввечері 23 листопада росіяни вдарили безпілотниками по трьох районах міста Харків. Під удар потрапили приватні будинки, кількість загиблих зросла до чотирьох людей.

Що треба знати:

В день переговорів у Женеві РФ вирішила продемонструвати, як вона прагне миру, вдаривши по цивільних

Через ворожу атаку горіли три житлові будинки та об’єкт інфраструктури

Серед постраждалих щонайменше двоє дітей

Як повідомив Олег Синєгубов, начальник Харківської ОДА, під завалами знайшли тіло 69-річної жінки. Також загинули ще троє людей — 61-річна і 41-річна жінки та 55-річний чоловік.

Масштабна пожежа на місці атаки

Палали зруйновані будівлі

На місці працювали психологи

Собака на руїнах свого дому

Рятувальники оперативно взялися за ліквідацію наслідків

На місці працювали ДСНС та медики

Загинула мати двох дітей, вони дивом врятувалися

Відомо, що загинула 41-річна мати двох дітей. Діти з чоловіком встигли вискочити з будинку, а мама залишилась під завалами.

Атака Росії на Харків 23 листопада — наслідки

За даними мера Харкова Ігоря Терехова, ще 17 жителів Харкова постраждали від російської атаки. За уточненою інформацією Ситуаційного центру ворог завдав 15 ударів по шести локаціях обласного центру.

У Харківській обласній прокуратурі поінформували, що під ударами були три райони міста. Пошкоджено житлові будинки та підприємство

Шевченківський район — влучання по приватних будинках. Загинули три жінки. Поранення та гостру стресову реакцію отримали семеро людей, серед яких 11-річна дівчинка.

— влучання по приватних будинках. Загинули три жінки. Поранення та гостру стресову реакцію отримали семеро людей, серед яких 11-річна дівчинка. Салтівський район — пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури та житлові будинки. Постраждали шестеро людей, серед них 12-річний хлопець, поранений уламками скла.

— пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури та житлові будинки. Постраждали шестеро людей, серед них 12-річний хлопець, поранений уламками скла. Холодногірський район — під ударом опинилося цивільне підприємство. Загинув 63-річний охоронець.

Як повідомляв "Телеграф", ввечері 23 листопада рятувальники завершили розбір завалів після ракетного удару Росії по багатоповерхівці у Тернополі 19 листопада. Підтверджено загибель 34 людей. Зниклими безвісти вважаються двоє чоловіків, троє жінок та дитина. Ракета могла знищити всі фрагменти тіл, і їх неможливо знайти.