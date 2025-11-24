Перемовини в Женеві та збільшення числа жертв в Харкові. Хронологія війни — день 1370

24 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі понеділок, 24 листопада 2025 року. На фронті за добу відбулося 177 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакує на Покровському напрямку, де було зафіксовано 55 штурмів позицій українських захисників. Росіяни завдали 15 ударів дронами по шести локаціях Харкова. Наразі вже відомо про 15 постраждалих. Як стало відомо, робоча версія "мирного плану" відрізняється від опублікованої раніше. Іноземні журналісти стверджують, що під час переговорів у Женеві українська та американська сторони змінили документ.

Як проходить 1370-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 24 листопада — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У деяких регіонах України оголошена повітряна тривога.

Карта тривог

Загроза застосування БПЛА у Запорізькій області, повідомляють моніторингові канали. Також російські дрони були зафіксовані на Чернігівщині в районі Славутича, курс південний/південно-західний.

