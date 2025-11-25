Рус

Постраждала дитина, серед загиблих — літня жінка. Наслідки атаки на Київ (фото та відео)

Автор
Олена Руденко ,
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1000
Наслідки удару по Києву Новина оновлена 25 листопада 2025, 07:38
Наслідки удару по Києву. Фото Колаж "Телеграф"

Тривають аварійно-рятувальні роботи

В ніч на вівторок, 25 листопада, Росія обстріляла Київ ракетами, а також безпілотниками. Відомо про двох загиблих, ще семеро людей постраждали.

Що треба знати:

  • Росія використала для ударів по столиці ракети "Калібр" та безпілотники
  • Внаслідок атаки пошкоджено дві багатоповерхівки
  • У Дніпровському районі підтверджено загибель двох людей, розбір завалів триває

7:30 Станом на ранок внаслідок нічної атаки дві людини загинули, в тому числі 86-річна жінка, — Ткаченко. Крім того, відомо про сімох поранених, в тому числі постраждала дитина.

Наслідки ранкової атаки також є у Святошинському районі. За даними Кличка, там є руйнування в нежитловому приміщенні. За попередньою інформацією, під завалами можуть бути люди.

Маємо інформацію, що внаслідок ранкового обстрілу щонайменше двоє киян постраждали в Святошинському районі. Також є пошкодження в Дарницькому районі,

Тимур Ткаченко

Печерський район

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, сталося влучання уламків в житловий 22-поверховий будинок на Печерську. Є руйнування, на рівні з 4 по 7 поверхи виникла пожежа. На місці працює ДСНС.

Дніпровський район

Також, поінформував начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, у Дніпровському районі виникла сильна пожежа на останніх поверхах 9-поверхівки. У ДСНС повідомили, що через влучання в будинку руйнування та пожежа на 6-7 поверхах. Підтверджено загибель двох людей.

Внаслідок влучання у 9-поверховий будинок 2 людини загинули, 5 постраждали, 17 осіб врятовано, серед них 3 дітей. Пожежі на рівні 5-8 поверхів ліквідовано. Тривають роботи з розбору конструкцій та пошуку імовірних потерпілих, — йдеться у повідомленні

На місці побував фотокор "Телеграфа" Ян Доброносов. На його кадрах — пошкоджена 9-поверхівка, врятовані люди, робота ДСНС.

Наслідки удара російської ракети по будинку у Києві 25.11.2025
Пожежа у пошкодженому будинку
Наслідки атаки РФ на Києв 25.11.2025, Дніпровський район
Дім отримав значні пошкодження
Врятовані з 9-поверхівки Києва, яка постраждала від атаки РФ 25 листопада
Рятувальники врятували 17 людей
Наслідки удара російської ракети по будинку у Києві 25.11.2025
Робота рятувальників
Врятовані з 9-поверхівки Києва, яка постраждала від атаки РФ 25.11.2025
Люди біля свого пошкодженого дома
Наслідки атаки РФ на Києв 25.11.2025, Дніпровський район
Рятувальна операція
Рятувальники у пошкодженій російською ракетою багатоповерхівці у Києві
Рятувальники у пошкодженій багатоповерхівці

Як писав "Телеграф", ввечері у понеділок, 24 листопада, президент Володимир Зеленський попередив українців, що цими днями та тижнями варто дуже уважно ставитись до повітряних тривог та загроз ударів.

Теги:
#Київ #Постраждалі #Жертва #Атака #Багатоповерхівка #Ян Доброносов