Постраждала дитина, серед загиблих — літня жінка. Наслідки атаки на Київ (фото та відео)

Тривають аварійно-рятувальні роботи

В ніч на вівторок, 25 листопада, Росія обстріляла Київ ракетами, а також безпілотниками. Відомо про двох загиблих, ще семеро людей постраждали.

Що треба знати:

Росія використала для ударів по столиці ракети "Калібр" та безпілотники

Внаслідок атаки пошкоджено дві багатоповерхівки

У Дніпровському районі підтверджено загибель двох людей, розбір завалів триває

7:30 Станом на ранок внаслідок нічної атаки дві людини загинули, в тому числі 86-річна жінка, — Ткаченко. Крім того, відомо про сімох поранених, в тому числі постраждала дитина.

Наслідки ранкової атаки також є у Святошинському районі. За даними Кличка, там є руйнування в нежитловому приміщенні. За попередньою інформацією, під завалами можуть бути люди.

Маємо інформацію, що внаслідок ранкового обстрілу щонайменше двоє киян постраждали в Святошинському районі. Також є пошкодження в Дарницькому районі, Тимур Ткаченко

Печерський район

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, сталося влучання уламків в житловий 22-поверховий будинок на Печерську. Є руйнування, на рівні з 4 по 7 поверхи виникла пожежа. На місці працює ДСНС.

Дніпровський район

Також, поінформував начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, у Дніпровському районі виникла сильна пожежа на останніх поверхах 9-поверхівки. У ДСНС повідомили, що через влучання в будинку руйнування та пожежа на 6-7 поверхах. Підтверджено загибель двох людей.

Внаслідок влучання у 9-поверховий будинок 2 людини загинули, 5 постраждали, 17 осіб врятовано, серед них 3 дітей. Пожежі на рівні 5-8 поверхів ліквідовано. Тривають роботи з розбору конструкцій та пошуку імовірних потерпілих, — йдеться у повідомленні

На місці побував фотокор "Телеграфа" Ян Доброносов. На його кадрах — пошкоджена 9-поверхівка, врятовані люди, робота ДСНС.

Пожежа у пошкодженому будинку

Дім отримав значні пошкодження

Рятувальники врятували 17 людей

Робота рятувальників

Люди біля свого пошкодженого дома

Рятувальна операція

Рятувальники у пошкодженій багатоповерхівці

Як писав "Телеграф", ввечері у понеділок, 24 листопада, президент Володимир Зеленський попередив українців, що цими днями та тижнями варто дуже уважно ставитись до повітряних тривог та загроз ударів.