Російські "Кинджали" вбили чотири людини у Києві. Що відомо про наслідки атаки

Президент Зеленський закликав українців бути особливо обережними під час тривог найближчими днями та тижнями

Рано вранці у понеділок, 25 листопада Росія запустила по Україні ракети "Кинджал". Під ударом був Київ.

Що треба знати:

Після нічних ракетних ударів по Києву, зранку РІ підняла в небо МіГ-31К

Було здійснено пуски гіперзвукових ракет Х-47м2 "Кинджал"

У передмісті Києва пролунали вибухи, працювали Сили ППО

7:57 Внаслідок ранкового обстрілу у Святошинському районі, за попередніми даними, загинуло четверо людей. Ще щонайменше троє отримали поранення, поінформував начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Також є пошкодження в Дарницькому районі. Він наголосив, що росіяни цілеспрямовано цілять по цивільній інфраструктурі та житлу.

Про ракетну загрозу попередили Повітряні Сили України. Відомо про запуск щонайменше двох "Кинджалів". Кореспондентка "Телеграфа" повідомила про сильний вибух у передмісті Києва. У КМВА підтвердили, що Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею. Людей просять перебувати в укриттях.

Що відомо про ракету "Кинджал"

"Кинджал" — аеробалістична ракета, яка потенційно може нести ядерний заряд. Прийнята на озброєння російської армії у грудні 2017 року. Зовні вона схожа на балістичні ракети з ОТРК "Іскандер", а деякі експерти вважають, що саме на їх базі й розробили "Кинджал". Максимальна швидкість ракети — 4080 м/c або 14 688 км/год. Саме тому ці гіперзвукові ракети є дуже складними цілями для систем ППО. Ракета може вражати цілі до 2000 кілометрів.

Нічний обстріл Києва 25 листопада — що відомо

Минулої ночі ворог вдарив по столиці ракетами та безпілотниками. Є влучання по 9-поверхівці у Дніпровському районі. Там загинуло двоє людей, ще щонайменше семеро постраждали. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

У Печерському районі сталося влучання уламків в житловий 22-поверховий будинок на Печерську. Є руйнування, на рівні з 4 по 7 поверхи виникла пожежа.