Рядом с местом попадания обнаружили погибших. Что известно о последствиях удара по Киеву "Кинжалами"

Президент Зеленский призвал украинцев быть особенно осторожными во время тревог в ближайшие дни и недели

Ранним утром в понедельник, 25 ноября, Россия запустила по Украине ракеты "Кинжал". Под ударом был Киев — в результате ночной и утренней атак в столице погибли шесть человек.

Что нужно знать:

После ночных ракетных ударов по Киеву утром РФ подняла в небо МиГ-31К

Были осуществлены пуски гиперзвуковых ракет Х-47м2 "Кинжал"

В пригороде Киева раздались взрывы, работали Силы ПВО

9:15 В ГСЧС сообщили, что в столице из-за российской атаки погибли шесть человек. Еще 14 пострадали, уточнил Кличко, в том числе ребенок. 18 человек удалось спасти.

Святошинский район – в результате попадания рядом с 4-этажным складским зданием обнаружены тела четырех погибших, еще три человека ранены. Пожар ликвидирован.

Печерский и Днепровский районы – продолжается разбор конструкций в жилых многоэтажках и в гаражном кооперативе.

Враг с начала суток дважды атаковал столицу — ночью и рано утром. О последствиях ночного удара с фото Яна Доброносова читайте по ссылке.

7:57 В результате утренних обстрелов в Святошинском районе, по предварительным данным, погибли четыре человека. Еще по меньшей мере трое получили ранения, проинформировал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Также есть повреждения в Дарницком районе. Он подчеркнул, что россияне целенаправленно целятся по гражданской инфраструктуре и жилью.

О ракетной угрозе предупредили Воздушные Силы Украины. Известно о запуске по меньшей мере двух "Кинжалов". Корреспондентка "Телеграфа" сообщила о сильных взрывах в пригороде Киева. В КГВА подтвердили, что Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей. Людей просят находиться в укрытиях.

Что известно о ракете "Кинжал"

"Кинжал" — аэробалистическая ракета, которая потенциально может нести ядерный заряд. Принята на вооружение российской армии в декабре 2017 года. Внешне она похожа на баллистические ракеты от ОТРК "Искандер", а некоторые эксперты считают, что именно на их базе и разработали "Кинжал". Максимальная скорость ракеты – 4080 м/c или 14 688 км/ч. Именно поэтому эти гиперзвуковые ракеты представляют собой очень сложные цели для систем ПВО. Ракета может поражать цели до 2000 км.

Ночной обстрел Киева 25 ноября — что известно

Прошлой ночью враг ударил по столице ракетами и беспилотниками. Есть попадание по 9-этажке в Днепровском районе. Там погибли два человека, еще по меньшей мере семеро пострадали. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

В Печерском районе произошло попадание обломков в жилой 22-этажный дом на Печерске. Есть разрушение, на уровне с 4 по 7 этажа возник пожар.