Попіл, уламки і діри замість стін: наслідки російських ударів по будинках у Києві (фото, відео)

Олена Руденко ,
Наслідки ударів РФ по Києву Новина оновлена 29 листопада 2025, 12:13
Наслідки ударів РФ по Києву. Фото Ян Доброносов / колаж "Телеграф"

Наслідки атаки зафіксовано у семи районах столиці

Вночі та зранку у суботу, 29 листопада, Росія здійснила масований комбінований обстріл Києва. Під ворожими ударами опинилися житлові будинки, загинуло двоє людей, кількість постраждалих зросла до 29 людей.

Що треба знати:

  • В ніч на 29 листопада Росія спрямувала на Україну 632 повітряні цілі: 36 ракет і 596 ударних дронів
  • Основним напрямком ворожого удару став Київ та область
  • Ворог атакував будинки, виробництва, енергетичні об'єкти

Оновлені дані про постраждалих повідомив мер столиці Віталій Кличко. Він додав, що 19 постраждалих перебувають у стаціонарах медзакладів міста. Фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував біля житлового будинку у Дарницькому районі, який постраждав від російської атаки. Горіли квартири на кількох поверхах. Він також показав наслідки обстрілу у Солом'янському районі (кадри звідти нижче).

Дім у Києві, який постраждав в ході російського обстрілу 29.11.2025
Пошкоджений будинок
Наслідки удару Росії по Києву 29.11.2025
Горіло на кількох поверхах
Наслідки удару Росії по Києву 29.11.2025
Рятувальник в одній з пошкоджених квартир
Маленькі жителі постраждалого будинку
Діти під пошкодженим РФ будинком у Києві
Діти з пошкодженої багатоповерхівки
Дім у Києві, який постраждав в ході російського обстрілу 29.11.2025
Наслідки атаки
Наслідки удару Росії по Києву 29.11.2025
Пошкоджене авто
Кухня дому у Києві, який постраждав в ході російського обстрілу 29.11.2025
Яблуко на пошкодженій кухні
Наслідки удару Росії по Києву 29.11.2025
Папуга, що вцілів під час обстрілу
Дім у Києві, який постраждав в ході російського обстрілу 29.11.2025
Кухня, пошкоджена під час удару
Наслідки удару Росії по Києву 29.11.2025
Руйнування у одній з квартир
Дім у Києві, який постраждав в ході російського обстрілу 29.11.2025
Робота рятувальників
Наслідки удару Росії по Києву 29.11.2025
Ще вчора це було затишне житло, а зараз все побите та потрощене
Київський будинок, пошкоджений в ході обстрілу РФ - ця квартира не постраждала
Напис "Все добре" на дверях однієї з квартир

Атака на Київ 29 листопада — які наслідки

Внаслідок комбінованої атаки ворога на житловий сектор зафіксовані пошкодження на понад 17 локаціях в семи районах Києва, повідомили у КМВА. Через ворожий обстріл значних пошкоджень зазнали обʼєкти цивільної інфраструктури.

Солом’янський район:

пошкоджено 25-поверховий житловий будинок на рівні 1-3 поверхів. Сталася пожежа, є руйнування фасаду. На іншій локації пошкоджено дах житлової 17-поверхівки. Також зафіксовано падіння уламків БПЛА біля житлового будинку у приватному секторі

Пошкоджений в ході російського обстрілу дім у Солом'янському районі
Пошкоджений дім у Солом'янському районі
Авто, потрощені в Солом'янському районі
Побиті автівки
Пошкоджений в ході російського обстрілу дім у Солом'янському районі
Наслідки ворожого удару
Черевик, знайдений біля пошкодженого дома
Черевик, знайдений біля пошкодженого дома

Дарницький район:

руйнування в дворі 9-поверхівки, сталася пожежа на балконах 5-7 поверхів. За іншою адресою горіли автомобілі на парковці біля торгового центру. Також сталося падіння уламків на дах двоповерхової будівлі

Шевченківський район:

пошкоджено 14-поверховий житловий будинок на рівні 4-5 поверхів. Пожежа оперативно ліквідована.

Святошинський район:

У триповерхівці сталася пожежа з частковими руйнуваннями. Також залишки повітряної цілі впали на дах нежитлової споруди, виникла пожежа в приватному секторі.

Оболонський район:

сталося загоряння в приватних будинках на декількох локаціях.

Дніпровський район:

руйнування на рівні 6-7 поверхів житлової 10-поверхівки. Виникла пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. Триває розбір завалів.

Голосіївський район:

займання господарчих споруд та автомобілів. За іншою адресою зруйновані склади.

Як повідомляв "Телеграф", через наслідки атаки 29 листопада у Києві виникли масштабні перебої зі світлом. Без електроенергії залишилася практично вся західна частина Києва, через що спостерігаються перебої у роботі комунального транспорту та водопостачання.

