Попіл, уламки і діри замість стін: наслідки російських ударів по будинках у Києві (фото, відео)
Наслідки атаки зафіксовано у семи районах столиці
Вночі та зранку у суботу, 29 листопада, Росія здійснила масований комбінований обстріл Києва. Під ворожими ударами опинилися житлові будинки, загинуло двоє людей, кількість постраждалих зросла до 29 людей.
Що треба знати:
- В ніч на 29 листопада Росія спрямувала на Україну 632 повітряні цілі: 36 ракет і 596 ударних дронів
- Основним напрямком ворожого удару став Київ та область
- Ворог атакував будинки, виробництва, енергетичні об'єкти
Оновлені дані про постраждалих повідомив мер столиці Віталій Кличко. Він додав, що 19 постраждалих перебувають у стаціонарах медзакладів міста. Фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував біля житлового будинку у Дарницькому районі, який постраждав від російської атаки. Горіли квартири на кількох поверхах. Він також показав наслідки обстрілу у Солом'янському районі (кадри звідти нижче).
Атака на Київ 29 листопада — які наслідки
Внаслідок комбінованої атаки ворога на житловий сектор зафіксовані пошкодження на понад 17 локаціях в семи районах Києва, повідомили у КМВА. Через ворожий обстріл значних пошкоджень зазнали обʼєкти цивільної інфраструктури.
Солом’янський район:
пошкоджено 25-поверховий житловий будинок на рівні 1-3 поверхів. Сталася пожежа, є руйнування фасаду. На іншій локації пошкоджено дах житлової 17-поверхівки. Також зафіксовано падіння уламків БПЛА біля житлового будинку у приватному секторі
Дарницький район:
руйнування в дворі 9-поверхівки, сталася пожежа на балконах 5-7 поверхів. За іншою адресою горіли автомобілі на парковці біля торгового центру. Також сталося падіння уламків на дах двоповерхової будівлі
Шевченківський район:
пошкоджено 14-поверховий житловий будинок на рівні 4-5 поверхів. Пожежа оперативно ліквідована.
Святошинський район:
У триповерхівці сталася пожежа з частковими руйнуваннями. Також залишки повітряної цілі впали на дах нежитлової споруди, виникла пожежа в приватному секторі.
Оболонський район:
сталося загоряння в приватних будинках на декількох локаціях.
Дніпровський район:
руйнування на рівні 6-7 поверхів житлової 10-поверхівки. Виникла пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. Триває розбір завалів.
Голосіївський район:
займання господарчих споруд та автомобілів. За іншою адресою зруйновані склади.
Як повідомляв "Телеграф", через наслідки атаки 29 листопада у Києві виникли масштабні перебої зі світлом. Без електроенергії залишилася практично вся західна частина Києва, через що спостерігаються перебої у роботі комунального транспорту та водопостачання.