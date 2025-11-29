Попіл, уламки і діри замість стін: наслідки російських ударів по будинках у Києві (фото, відео)

Наслідки атаки зафіксовано у семи районах столиці

Вночі та зранку у суботу, 29 листопада, Росія здійснила масований комбінований обстріл Києва. Під ворожими ударами опинилися житлові будинки, загинуло двоє людей, кількість постраждалих зросла до 29 людей.

Що треба знати:

В ніч на 29 листопада Росія спрямувала на Україну 632 повітряні цілі: 36 ракет і 596 ударних дронів

Основним напрямком ворожого удару став Київ та область

Ворог атакував будинки, виробництва, енергетичні об'єкти

Оновлені дані про постраждалих повідомив мер столиці Віталій Кличко. Він додав, що 19 постраждалих перебувають у стаціонарах медзакладів міста. Фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував біля житлового будинку у Дарницькому районі, який постраждав від російської атаки. Горіли квартири на кількох поверхах. Він також показав наслідки обстрілу у Солом'янському районі (кадри звідти нижче).

Пошкоджений будинок

Горіло на кількох поверхах

Рятувальник в одній з пошкоджених квартир

Маленькі жителі постраждалого будинку

Діти з пошкодженої багатоповерхівки

Наслідки атаки

Пошкоджене авто

Яблуко на пошкодженій кухні

Папуга, що вцілів під час обстрілу

Кухня, пошкоджена під час удару

Руйнування у одній з квартир

Робота рятувальників

Ще вчора це було затишне житло, а зараз все побите та потрощене

Напис "Все добре" на дверях однієї з квартир

Атака на Київ 29 листопада — які наслідки

Внаслідок комбінованої атаки ворога на житловий сектор зафіксовані пошкодження на понад 17 локаціях в семи районах Києва, повідомили у КМВА. Через ворожий обстріл значних пошкоджень зазнали обʼєкти цивільної інфраструктури.

Солом’янський район:

пошкоджено 25-поверховий житловий будинок на рівні 1-3 поверхів. Сталася пожежа, є руйнування фасаду. На іншій локації пошкоджено дах житлової 17-поверхівки. Також зафіксовано падіння уламків БПЛА біля житлового будинку у приватному секторі

Пошкоджений дім у Солом'янському районі

Побиті автівки

Наслідки ворожого удару

Черевик, знайдений біля пошкодженого дома

Дарницький район:

руйнування в дворі 9-поверхівки, сталася пожежа на балконах 5-7 поверхів. За іншою адресою горіли автомобілі на парковці біля торгового центру. Також сталося падіння уламків на дах двоповерхової будівлі

Шевченківський район:

пошкоджено 14-поверховий житловий будинок на рівні 4-5 поверхів. Пожежа оперативно ліквідована.

Святошинський район:

У триповерхівці сталася пожежа з частковими руйнуваннями. Також залишки повітряної цілі впали на дах нежитлової споруди, виникла пожежа в приватному секторі.

Оболонський район:

сталося загоряння в приватних будинках на декількох локаціях.

Дніпровський район:

руйнування на рівні 6-7 поверхів житлової 10-поверхівки. Виникла пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. Триває розбір завалів.

Голосіївський район:

займання господарчих споруд та автомобілів. За іншою адресою зруйновані склади.

Як повідомляв "Телеграф", через наслідки атаки 29 листопада у Києві виникли масштабні перебої зі світлом. Без електроенергії залишилася практично вся західна частина Києва, через що спостерігаються перебої у роботі комунального транспорту та водопостачання.