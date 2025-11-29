Пепел, обломки и дыры вместо стен: последствия российских ударов по домам в Киеве (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Последствия атаки зафиксированы в семи районах столицы
Ночью и утром в субботу, 29 ноября, Россия осуществила массированный комбинированный обстрел Киева. Под вражескими ударами оказались жилые дома, погибли два человека, число пострадавших возросло до 29 людей.
Что нужно знать:
- В ночь на 29 ноября Россия направила на Украину 632 воздушных целей: 36 ракет и 596 ударных дронов
- Основным направлением вражеского удара стал Киев и область
- Враг атаковал дома, производства, энергетические объекты
Обновленные данные о пострадавших сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Он добавил, что 19 пострадавших находятся в стационарах медучреждений города. Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал возле пострадавшего от российской атаки жилого дома в Дарницком районе. Горели квартиры на нескольких этажах. Он также показал последствия обстрела в Соломенском районе (кадры оттуда ниже).
Атака на Киев 29 ноября – какие последствия
В результате комбинированной атаки врага на жилищный сектор зафиксированы повреждения на более чем 17 локациях в семи районах Киева, сообщили в КМВА. Из-за вражеских обстрелов значительные повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры.
Соломенский район:
поврежден 25-этажный жилой дом на уровне 1-3 этажей. Произошел пожар, есть разрушение фасада. На другой локации повреждена крыша жилой 17-этажки. Также зафиксировано падение обломков БПЛА возле жилого дома в частном секторе
Дарницкий район:
разрушение во дворе 9-этажки, произошел пожар на балконах 5-7 этажей. По другому адресу горели автомобили на парковке возле торгового центра. Также произошло падение обломков на крышу двухэтажного здания
Шевченковский район:
поврежден 14-этажный жилой дом на уровне 4-5 этажей. Пожар оперативно ликвидирован.
Святошинский район:
В трехэтажке произошел пожар с частичными разрушениями. Также остатки воздушной цели упали на крышу нежилой постройки, возник пожар в частном секторе.
Оболонский район:
произошло возгорание в частных домах на нескольких локациях.
Днепровский район:
разрушение на уровне 6-7 этажей жилой 10-этажки. Возник пожар, который оперативно потушили спасатели. Продолжается разбор завалов.
Голосеевский район:
возгорание хозяйственных построек и автомобилей. По другому адресу разрушены склады.
Как сообщал "Телеграф", из-за последствий атаки 29 ноября в Киеве возникли масштабные перебои со светом. Без электроэнергии осталась практически вся западная часть Киева, из-за чего наблюдаются перебои в работе коммунального транспорта и водоснабжения.