Пепел, обломки и дыры вместо стен: последствия российских ударов по домам в Киеве (фото, видео)

Елена Руденко ,
Последствия ударов РФ по Киеву Новость обновлена 29 ноября 2025, 12:13
Последствия ударов РФ по Киеву. Фото Ян Доброносов / коллаж "Телеграф"

Последствия атаки зафиксированы в семи районах столицы

Ночью и утром в субботу, 29 ноября, Россия осуществила массированный комбинированный обстрел Киева. Под вражескими ударами оказались жилые дома, погибли два человека, число пострадавших возросло до 29 людей.

Что нужно знать:

  • В ночь на 29 ноября Россия направила на Украину 632 воздушных целей: 36 ракет и 596 ударных дронов
  • Основным направлением вражеского удара стал Киев и область
  • Враг атаковал дома, производства, энергетические объекты

Обновленные данные о пострадавших сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Он добавил, что 19 пострадавших находятся в стационарах медучреждений города. Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал возле пострадавшего от российской атаки жилого дома в Дарницком районе. Горели квартиры на нескольких этажах. Он также показал последствия обстрела в Соломенском районе (кадры оттуда ниже).

Дом в Киеве, пострадавший в ходе российских обстрелов 29.11.2025
Поврежденный дом
Последствия удара России по Киеву 29.11.2025
Горело на нескольких этажах
Последствия удара России по Киеву 29.11.2025
Спасатель в одной из поврежденных квартир
Дети под поврежденным РФ домом в Киеве
Маленькие жители пострадавшего дома
Дети под поврежденным РФ домом в Киеве
Дети из поврежденной многоэтажки
Дом в Киеве, пострадавший в ходе российских обстрелов 29.11.2025
Последствия атаки
Последствия удара России по Киеву 29.11.2025
Поврежденный автомобиль
Кухня дома в Киеве, пострадавшем в ходе российского обстрела 29.11.2025
Яблоко на поврежденной кухне
Последствия удара России по Киеву 29.11.2025
Уцелевший при обстреле попугай
Дом в Киеве, пострадавший в ходе российских обстрелов 29.11.2025
Кухня, поврежденная при ударе
Последствия удара России по Киеву 29.11.2025
Разрушения в одной из квартир
Дом в Киеве, пострадавший в ходе российских обстрелов 29.11.2025
Работа спасателей
Последствия удара России по Киеву 29.11.2025
Еще вчера это было уютное жилье, а сейчас все избито и разбито
Киевский дом, поврежденный в ходе обстрела РФ – эта квартира не пострадала
Надпись "Все добре" на дверях одной из квартир

Атака на Киев 29 ноября – какие последствия

В результате комбинированной атаки врага на жилищный сектор зафиксированы повреждения на более чем 17 локациях в семи районах Киева, сообщили в КМВА. Из-за вражеских обстрелов значительные повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры.

Соломенский район:

поврежден 25-этажный жилой дом на уровне 1-3 этажей. Произошел пожар, есть разрушение фасада. На другой локации повреждена крыша жилой 17-этажки. Также зафиксировано падение обломков БПЛА возле жилого дома в частном секторе

Поврежден в ходе российского обстрела дом в Соломенском районе
Поврежден дом в Соломенском районе
Авто, разбитые в Соломенском районе
Избитые автомобили
Поврежден в ходе российского обстрела дом в Соломенском районе
Последствия вражеского удара
Ботинок, найденный возле поврежденного дома
Ботинок, найденный возле поврежденного дома

Дарницкий район:

разрушение во дворе 9-этажки, произошел пожар на балконах 5-7 этажей. По другому адресу горели автомобили на парковке возле торгового центра. Также произошло падение обломков на крышу двухэтажного здания

Шевченковский район:

поврежден 14-этажный жилой дом на уровне 4-5 этажей. Пожар оперативно ликвидирован.

Святошинский район:

В трехэтажке произошел пожар с частичными разрушениями. Также остатки воздушной цели упали на крышу нежилой постройки, возник пожар в частном секторе.

Оболонский район:

произошло возгорание в частных домах на нескольких локациях.

Днепровский район:

разрушение на уровне 6-7 этажей жилой 10-этажки. Возник пожар, который оперативно потушили спасатели. Продолжается разбор завалов.

Голосеевский район:

возгорание хозяйственных построек и автомобилей. По другому адресу разрушены склады.

Как сообщал "Телеграф", из-за последствий атаки 29 ноября в Киеве возникли масштабные перебои со светом. Без электроэнергии осталась практически вся западная часть Киева, из-за чего наблюдаются перебои в работе коммунального транспорта и водоснабжения.

