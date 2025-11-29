В Казани блэкаут, а россияне атакуют Украину. Хронология войны — день 1375

29 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

В календаре суббота, 29 ноября. Российские оккупанты продолжают атаковать Украину не только на фронте, но и с воздуха. В частности, в небе фиксируется большое количество российских "шахедов". Ситуация же в энергетике остается сложной и в большинстве областей действуют графики отключений.

Как проходит 1375-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 29 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В воздухе борта Ту-95МС, вылетевшие предварительно с аэродрома "Оленья", — мониторы. Если вылет боевой, в зоне пуска крылатых ракет будут в 04.50, сообщает Tracking. Тем временем продолжается атака дронов.

В российской Казани произошел взрыв, в результате чего в городе якобы исчез свет.

