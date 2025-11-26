В Запорожье выросло количество пострадавших, а под Покровском тяжелая ситуация. Хронология войны - день 1372

26 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключения света

На календаре среда, 26 ноября 2025 года. В течение суток на фронте произошло 147 боевых столкновений. Покровское направление остается самым горячим – там зафиксировано 46 попыток атаковать позиции Сил обороны. Запорожье приходит в себя после удара российских БПЛА. По информации ОВА, пострадали, предварительно, семь человек, трое из них госпитализированы. Повреждены по меньшей мере 7 многоэтажек и несколько частных домов, разрушены общежитие, магазин, АЗС и одно из предприятий. Между тем, как сообщил глава ОП Андрей Ермак, министра Сухопутных войск США Дэниела Дрисколла ожидают на этой неделе в Киеве, чтобы финализировать шаги по прекращению войны в Украине.

Как проходит 1372-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 26 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В ряде областей Украины объявлена ​​воздушная тревога. В небе фиксируются российские дроны.

Карта тревог

В Запорожье снова фиксируются взрывы. Также глава ОВА Иван Федоров показал последствия атаки.

