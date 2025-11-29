На Казані блекаут, а росіяни атакують Україну. Хронологія війни — день 1375

29 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі субота, 29 листопада. Російські окупанти продовжують атакувати Україну не тільки на фронті, а й з повітря. Зокрема у небі фіксується велика кількість російських шахедів. Ситуація ж в енергетиці залишається складною і в більшості областей діють графіки відключень.

Як проходить 1375-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 29 листопада — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У повітрі борти Ту-95МС, вилетіли попередньо з аеродрому "Оленья", — монітори. Якщо виліт бойовий, у зоні пуску крилатих ракет будуть о 04:50, повідомляє Tracking. Тим часом триває атака дронів.

У російській Казані стався вибух, внаслідок чого у місті нібито зникло світло.

