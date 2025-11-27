Россияне активизировались еще на одном направлении, а возле Белого дома произошла стрельба. Хронология войны — день 1373

27 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключения света

На календаре четверг, 27 ноября 2025 года. За сутки на фронте произошло 216 боевых столкновений. На Покровском направлении российские подразделения пытались атаковать позиции ВСУ 49 раз, а на Лиманском направлении количество штурмов составило уже 43. Ранее было зафиксировано пять атак захватчиков на позиции украинских защитников. В США произошла стрельба. Два члена Национальной гвардии были убиты в Вашингтоне недалеко от Белого дома. Один подозреваемый арестован. При этом президент США, который находится на курорте Палм-Бич, назвал подозреваемого в стрельбе "животным" и отметил, что он "тяжело ранен".

Как проходит 1373-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 27 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В некоторых регионах Украины объявлена воздушная тревога из-за вражеских дронов. БПЛА замечены на Киевщине, Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Днепропетровщине, Николаевщине и над Черным морем.

Карта тревог

С ситуацией в Украине 26 ноября можно ознакомиться в этом материале: Россияне стягивают резервы в Покровск, а в Украине пересмотрят пополнение бригад. Хронология войны — день 1372

О новостях и событиях 25 ноября "Телеграф" рассказывал здесь: Последствия атаки "шахедов" на Запорожье и новые изменения в мирном плане. Хронология войны — день 1371

О том, что происходило 24 ноября, читайте в трансляции: Взрывы в Одессе и новые подробности переговоров США и Украины. Хронология войны — день 1370