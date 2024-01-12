Обстрел Украины ракетами из КНДР: США объявили о своем ответе

США продолжат следить за передачей России вооружения из КНДР

Государственный департамент Соединенных Штатов ввел санкции против трех организаций из России и одного физического лица, причастных к передаче и испытанию баллистических ракет из Северной Кореи. Речь идет именно о тех ракетах, которым РФ обстреливала Украину.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет "Европейская правда". По его словам, США продолжают внимательно следить за любой поддержкой, которую Россия оказывает КНДР в обмен на это оружие.

"Мы будем без колебаний принимать дальнейшие меры. Передача КНДР баллистических ракет России поддерживает российскую захватническую войну, увеличивает страдания украинского народа и подрывает глобальный режим нераспространения", - отметил госсекретарь.

Под санкции оказались акционерное общество "Государственная авиакомпания "224 летный отряд" и его генеральный директор Владимир Михейчик, а также ракетные полигоны Владимировка и Ашулук в Астраханской области.

Ранее генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что предварительная экспертиза подтверждает использование Россией ракет из Северной Кореи в ходе одного из последних обстрелов Украины.

На прошлой неделе координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что у США есть доказательства получения Россией баллистических ракет из Северной Кореи и их запуска по Украине.

Напомним, КНДР отреагировала на информацию о том, что есть прямые доказательства использования Россией их ракет во время атак на Украину. Прямого возражения, как и подтверждения, не было, ведь эта информация в КНДР считается "необоснованной".