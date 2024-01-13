В Україні розробили новий боєприпас для дронів – чим він допоможе (фото)
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Новим боєприпасом можна знищувати техніку навіть на невеликій дистанції
Українські інженери розробили новий боєприпас EFP-S для FPV-дронів, призначений для знищення легкої ворожої бронетехніки. При цьому новий снаряд повинен буде долати протикумулятивний та протидроновий захист окупантів, поповнивши тим самим перелік дронів-камікадзе, що виробляються в Україні.
Як повідомляє сайт BuildingTech, вага нового боєприпасу близько 1 кг. Подібна зброя належить до сімейства Shock Wave Dynamics (SWD).
Снаряд забезпечений вражаючими елементами та вибухівкою – близько 400 грамів. Судячи із зовнішнього лійкоподібного вигляду, EFP-S є кумулятивним зарядом, в якому при вибуху ВР відбувається розплавлення металу всередині боєголовки. Він пропалює броню ворожої техніки та викликає в ній пожежу. Все це веде до ураження екіпажу і може спричинити детонацію боєзапасу. Тим самим було повністю знищено легку бронетехніку.
Особливістю боєприпасу є те, що, за даними розробників, EFP-S необов’язково потрапляти точно до БТР, БМП чи САУ, заряд може вразити ціль і на дистанції.
Нагадаємо, що на озброєнні ЗСУ є багато вітчизняних моделей БПЛА, здатних завдавати ударів на відстанях у сотні кілометрів.