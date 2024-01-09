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"Бобер" проти росіян: що може український дрон та де вже відмітився (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Перше оприлюднене фото безпілотника "Бобер" Новина оновлена 09 січня 2024, 09:20
Перше оприлюднене фото безпілотника "Бобер"

Деталі про бойову частину дрона не розголошуються

Українські майстри створюють для фронту безліч важливих технічних безпілотних рішень. Вони спрямовані як на рятування життя українських військових, так і на винищення окупантів. Серед таких — дрон-камікадзе з дальністю в сотні кілометрів UJ-26 "Бобер"

Виробник безпілотника — компанія "УкрДжет". Як зазначає "Мілітарний", перші фото дрона з'явились в травні 2023 року. Також дрон "Бобер" був одним із безпілотників в проєкті "Back Box", який реалізував Фонд "Повернись живим". Цей проєкт нашкодив росіянам на 900 млн доларів щонайменше.

Що відомо про дрон "Бобер" та його характеристики:

Ціна — називалась вартість у 108 тисяч доларів США.

Виробництво — серійне, яке можна розгортати.

Аеродинамічна схема — "качка" (горизонтальне оперення розташоване попереду крила). Така схема дозволяє обходити зони дії протиповітряної оборони ворога змінюючи висоту польоту чи замінити ціль.

Дальність — близько 800 км.

Де вже застосовували "Бобра"

Використовувати цей безпілотник біля лінії фронту недоцільно, адже в нього інші задачі. "Це тихохід, який летить повільно, далеко на певній висоті і в нього інша тактика застосування", — розповів директор благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. "Бобер" завдавав ударів по Москві та околицях, виконував місії в окупованому Криму. Серед "смачних цілей" дрона — завод з виробництва електроніки для ракет Х-31, Х-35 та Х-59 та сховище з ракетними частинами до балістичних ракетних комплексів "Іскандер".

Раніше "Телеграф" розповідав про дрон "Канюк", який розробили волонтери з Криму. Він здатен нести заряд від РПГ.

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#Зброя #ГУР #Дрон