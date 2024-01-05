Хижий "Канюк" полює за окупантами: що відомо про новий український дрон (відео)

Безпілотник може нести заряд від РПГ

Україна продовжує створювати свої наземні, повітряні та морські безпілотники. Серед новинок — дрон, що розганяється до 300 км/год і може нести велику кількість вибухівки. Його розробили волонтери з Криму спеціально для ЗСУ. Дрон назвали "Канюк" — це хижий птах.

Про новинку розповідає Суспільне. Крим. Один з авторів ідеї створення безпілотника, голова ГО "Актив Криму" Руслан Жаднов зазначив, що дрон був розроблений від креслень до фізичного втілення. Він вже пройшов перевірку на фронті. При створенні користувалися, в тому числі і російськими аналогами, зокрема БПЛА "Орлан", будову якого вивчали.

Дрон запускається з катапульти, потім оператор керує ним і направляє. Слідкувати за подіями може за допомогою камери.

Характеристики БпЛА "Канюк":

максимальна швидкість при наближенні безпілотника до цілі до 300 км/год

може нести на собі заряд від РПГ (ред. — заряд від РПГ 7 важить 0,4 кг)

вага дрона 10-12 км

дальність польоту 70 км.

Волонтери розповідають, що безпілотник коштує близько 5000 $. Виготовляють їх волонтерським коштом, аби зібрати один дрон іде тиждень. Жаднов зазначив, що вони планували зробити дрон, який буде долітати до будь-якої частини Криму. "Канюка" вже передавали на південь, ближче до малої Батьківщини, зокрема на Херсонському напрямку вже мають відгуки від військових. Також передавали і на схід. Загалом було передано близько десятка таких дронів.

Раніше "Телеграф" розповідав про випробовування української наземної платформи, дрона "Сірко". Він може евакуйовувати поранених та перевозити вантажі.