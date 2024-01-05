Хищный "Канюк" охотится за оккупантами: что известно о новом украинском дроне (видео)

Беспилотник может нести заряд от РПГ

Украина продолжает создавать свои наземные, воздушные и морские беспилотники. Среди новинок — дрон, разгоняющийся до 300 км/ч и способный нести большое количество взрывчатки. Его разработали волонтеры из Крыма специально для ВСУ. Дрон назвали "Канюк" — это хищная птица.

О новинке рассказывает Суспильне. Крым. Один из авторов идеи создания беспилотника, председатель ОО "Актив Крыма" Руслан Жаднов отметил, что дрон был разработан от чертежей до физического воплощения. Он уже прошел проверку на фронте. При создании пользовались, в том числе и российскими аналогами, в частности, БПЛА "Орлан", строение которого изучали.

Дрон запускается из катапульты, затем оператор управляет им и направляет. Следить за событиями может с помощью камеры.

Характеристики БпЛА "Канюк":

максимальная скорость при приближении беспилотника к цели до 300 км/ч

может нести на себе заряд от РПГ (ред. — заряд от РПГ 7 весит 0,4 кг)

вес дрона 10-12 км

дальность полета 70 км.

Волонтеры рассказывают, что беспилотник стоит около 5000$. Изготовляют их на волонтерские средства, чтобы собрать один дрон уходит неделя. Жаднов отметил, что они планировали сделать дрон, который будет долетать до любой части Крыма. "Канюка" уже передавали на юг, ближе к малой Родине, в частности, на Херсонском направлении уже имеют отзывы от военных. Также передавали и на восток. В общей сложности было передано около десятка таких дронов.

Ранее "Телеграф" рассказывал об испытаниях украинской наземной платформы, дрона "Сирко". Он может эвакуировать раненых и перевозить грузы.