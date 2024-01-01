Таємниця розкрита: Sea Baby несуть не лише вибухівку (відео)

Дрони Sea Baby оснащені ще однією секретною функцією

Легендарні морські дрони СБУ під назвою "Sea Baby" можуть не лише нести вибухівку. Вони здатні стріляти ракетами.

Про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Малюк. Подробиці він розповів у своїй колонці для УП.

Малюк зазначив, що морські дрони СБУ змогли загнати російські кораблі до портів базування. З їхньою допомогою вдалося відновити роботу зернового коридору.

"Ми прагнемо вибити всі ракетоносії з української акваторії Чорного моря. А тоді звернемо увагу і на підводні човни", — сказав глава СБУ.

Він додав, що на окупантів чекають дуже неприємні сюрпризи. "Президент Зеленський поставив завдання: зробити так, щоб Україна домінувала в Чорному морі. Для СБУ цей напрямок — один із пріоритетних", — наголосив Малюк.

Видання РБК-Україна з посиланням на власні джерела повідомляє, що дрон Sea Baby не тільки несе 850 кг заряду. Він оснащений зв’язком вартістю 300 тисяч доларів, але має вогнеметну систему. Тобто здатний стріляти по ворогові.

Як використали Sea Baby

Морський дрон атакував багато ворожих об’єктів у Чорному морі. Одна з найгучніших операцій із використанням безпілотника — атака на Кримський міст у липні.

Крім того, в СБУ для проведення операцій використовують ще один дрон — "Мамай". Віндоносить 450 кг вибухівки до будь-якої точки Чорного моря.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія збирається виробляти морські дрони. Військовий аналітики припустив, як їх можуть використати у війні з Україною.