Росіяни змінили тактику? Чому вночі в Україні збили менше половини "шахедів"

Таким способом ворог не вперше застосовує дрони

У ніч проти 31 грудня українські військові збили менше половини дронів-камікадзе, які випустили окупанти. Це з тим, що росіяни направили безпілотники на прифронтові райони.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону. За його словами, загалом загарбники запустили цієї ночі 49 дронів із трьох напрямків — мису Чауда (Крим), Приморсько-Ахтарська та Курської області (Росія). Збити вдалося 21.

"Більшість цих ударних дронів із 49 була спрямована на прифронтову територію. Тобто лінія оборони, де стоять наші бійці, а також прифронтові території Миколаївської, Херсонської, Харківської, Запорізької областей. Не перший ворог застосовує "шахеди" саме так. Це зміна акценту атаки ", — сказав Ігнат.

Також він додав, що до цього російські окупанти запускали БПЛА в глиб країни, а тепер вони використовують їх для атак поблизу фронту. При цьому Ігнат підкреслив, що "шахед" це непроста мета.

"Знаєте, що "шахед" — мета не проста. Винищувачі, які за ними ганяються територією України, може 5 разів облетіти його і не знищити, бо ціль складна для наших винищувачів старих радянських. Саме тому ми розраховуємо, що F-16 нам допоможе, коли з’явиться в Україні", — наголосив спікер.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 29 грудня російські окупанти влаштували масовану ракетну атаку. Тоді загарбники випустили українськими містами 36 ударних БпЛА Shahed-136/131, а також понад 120 ракет.