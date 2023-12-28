Рятуватиме життя на Бахмутському напрямку: прикордонники показали новий безпілотник для евакуації (відео)

Загальна підйомна вага — 200 кг, але можна прикріпити ще додаткові ноші

Українські військові на фронті використовують дуже багато різноманітних дронів і це не тільки безпілотники, що можуть атакувати ворога. Є й так технології, які можуть допомогти врятувати життя.

Держприкордонслужба поділилася відео безпілотного медевака. Дрон долає шлях складною місцевістю і при цьому може вести на собі двох людей. Його вантажопідйомність — 200 кг. Лежачи — поміщається доросла людина.

До дрона також можна причепити ще ноші "Лелека", таким чином евакуювавши максимум одразу трьох поранених. Прикордонники Краматорського загону, що воюють на Бахмутському напрямку зазначають, що ноші легкі в керуванні і дуже прохідні: "Через воду, по буграм, по ожеледиці — вони їдуть". Управління ношами здійснюється за допомогою джойстика. Також евакуаційні електричні ноші можна використовувати тоді, коли потрібна доставка боєприпасів чи інших речей в небезпечні райони місцевості. Виготовити дрона для евакуації вдалося за допомогою волонтерів.

Раніше "Телеграф" розповідав про різноманітні дрони, які використовують Українські сили оборони. Серед них технології для водного розмінування, безпілотники-бормардувальники, що покликані знищити ворога та інші.