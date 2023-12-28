Будет спасать жизнь на Бахмутском направлении: пограничники показали новый беспилотник для эвакуации (видео)

Общий подъемный вес – 200 кг, но можно прикрепить еще дополнительные носилки

Украинские военные на фронте используют очень много разнообразных дронов и это не только беспилотники, которые могут атаковать врага. Есть и так технологии, которые могут помочь спасти жизнь.

Госпогранслужба поделилась видео беспилотного медэвака. Дрон преодолевает путь по сложной местности и при этом может вести на себе двух человек. Его грузоподъемность – 200 кг. Лежа – помещается взрослый человек.

К дрону также можно прицепить еще носилки "Лелека", таким образом эвакуировав максимум сразу троих раненых. Воюющие на Бахмутском направлении пограничники Краматорского отряда отмечают, что носилки легки в управлении и очень проходимы: "Через воду, по буграм, по гололедице — они едут". Управление носилками осуществляется с помощью джойстика. Также эвакуационные электрические носилкки можно использовать тогда, когда требуется доставка боеприпасов или других вещей в опасные районы местности. Изготовить дроны для эвакуации удалось с помощью волонтеров.

Ранее "Телеграф" рассказывал о различных дронах, которые используют Украинские силы обороны. Среди них технологии для водного разминирования, беспилотники-бормардировщики, призванные уничтожить врага и другие.