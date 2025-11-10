Плани ЗСУ під Покровськом та підлі наміри Путіна. Хронологія війни — день 1356

10 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі понеділок, 10 листопада 2025 року. На Покровському напрямку ситуація залишається складною — росіяни 87 разів атакували позиції українських бійців. При цьому головком Олександр Сирський запевнив, що ВСУ має декілька планів дій під Покровськом, для всіх можливих варіантів розвитку подій. Володимир Зеленський вважає, що ще до закінчення війни в Україні РФ нападе на іншу європейську країну. Невдачі, які загнали главу Кремля у глухий кут, можуть змусити його шукати інші території.

Як проходить 1356-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 10 листопада — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:10 БпЛА на сході Київщини, курс — південно-західний.

00:01 У Повітряних Силах попереджають про небезпеку БПЛА.

00:00 У деяких областях України оголошено повітряну тривогу.

Повітряна тривога в Україні

