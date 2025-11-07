Вибухи у Запоріжжі та напружена ситуація у Покровську. Хронологія війни — день 1353

7 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі пʼятниця, 7 листопада 2025 року. Росіяни продовжують тиснути по всій лінії зіткнення, та найбільше концентрують свої зусилля на Покровському напрямку. Протягом минулої доби окупантам вдалось занурити у темряву Павлоград, який вони атакували дронами протягом всього дня.

Як проходить 1353-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 7 листопада — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Над Україною фіксуються російські дрони, також окупанти атакують КАБами Запоріжжя.

Тим часом у мережі пишуть, що через атаку дронів на Дніпропетровщині зупинився потяг "Інтерсіті" рейсом Київ-Дніпро. Заявляється, що людям забороняють виходити, двері з вагонів зачинені, у вагонах горить зараз аварійне світло.

Нардеп Роман Костенко прокоментував ситуацію у Покровську: "Просування ворога незначне, але я не кажу, що це не проблема. Покровськ — найгарячіша точка, туди прикута вся увага й усі резерви".

Покровськ на мапі Deep State

