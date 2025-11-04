Наліт дронів на Росію та вибухи поблизу Павлограда. Хронологія війни — день 1350

4 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі вівторок, 4 листопада 2025 року. Російські окупанти продовжуються активно тиснути на фронті, зокрема за минулу добу відбулося 151 бойове зіткнення. Найбільше ворог атакував на Покровському та Олександрівському напрямках. Тим часом на дипломатичному полі знову спливла тема зустрічі Володимира Зеленського та Володимир Путіна, але тепер пропонується нове місце для переговорів.

Як проходить 1350-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 4 листопада жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

01:00 Вибухи лунали в Одеській області в районі Ізмаїла. Також групу дронів фіксували курсом повз Запорізьку область на Дніпропетровщину.

00:00 Росія під атакою БпЛА: прильоти на підстанції у Волгоградські області, на Курщині також мінус світло в трьох районах, – росЗМІ.

"Небезпека по БпЛА, в т.ч. реактивних" оголошена одразу у Тамбовській, Рязанській, Липецькій, Тульській, Орловській, Чуваській республіці та інших регіонах Росії.

Напрямки руху дронів

Тим часом біля Павлограда було чутно вибухи. За даними моніторингових каналів, були виходи балістики.

