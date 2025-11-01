Росію атакують дрони, а під Москвою відключення світла. Хронологія війни — день 1347
1 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла
На календарі субота, 1 листопада. Ситуація біля Покровська залишається напруженою, президент Володимир Зеленський вже підтвердив, що дійсно у місті є росіяни. Проте ЗСУ вже, за попередньою інформацією, контрнаступають та намагаються витіснити окупантів. Тим часом росіянам довелось відбиватись від табунів дронів, які атакували території РФ.
Як проходить 1347-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 1 листопада — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 Вже понад 600 дронів наразі зайшли в повітряний простір РФ, — монітори.
У Московській області почалися відключення електроенергії через атаку дронів.
