Росію атакують дрони, а під Москвою відключення світла. Хронологія війни — день 1347

1 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі субота, 1 листопада. Ситуація біля Покровська залишається напруженою, президент Володимир Зеленський вже підтвердив, що дійсно у місті є росіяни. Проте ЗСУ вже, за попередньою інформацією, контрнаступають та намагаються витіснити окупантів. Тим часом росіянам довелось відбиватись від табунів дронів, які атакували території РФ.

Як проходить 1347-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 1 листопада — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Вже понад 600 дронів наразі зайшли в повітряний простір РФ, — монітори.

Дрони летять на РФ

У Московській області почалися відключення електроенергії через атаку дронів.

