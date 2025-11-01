"Священна корова" Путіна: скільки ракет "Орєшнік" може мати Кремль

Росіяни мали кілька "пострілів", але один вже використаний, а ще один — знищений

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, 31 жовтня заявив, що російська ракета "Орєшнік", яку нібито поставлять в Білорусі до кінця року, зможе бити по Європі. На тлі погроз "картопляного фюрера", як Лукашенка називають в Україні, "Телеграф" вирішив порахувати, скільки "Орєшніків" може мати Росія.

Що треба знати:

Росіяни не можуть мати багато ракет цього типу — вони надто дорогі

Росіяни тільки один раз змогли вдало використати цю ракету

На один пусковий комплекс у ворога стало менше завдяки роботі України

В червні українські ЗМІ писали, що Росія нібито має не менше 10 ракет "Орєшнік". Проте експерти швидко розвіяли цю "лякалку": створити 10 ракет росіяни просто не змогли б — не вистачає часу, грошей та технологій. Ракети є, але їх значно менше: головна їхня функція — це залякування, а кількість ракет в цьому питанні не грає жодної ролі.

При цьому варто взяти до уваги, що "Орєшнік" — дуже дорога ракета, значно дорожча навіть на "Кинджал", або за "Циркон". Так, військова промисловість РФ виготовляє "Кинджали" за ціною від 4,5 мільйона доларів за одиницю та "Циркони" ціною від 5,6 млн доларів за одиницю. Водночас вартість одного "Орєшніка" оцінюється в справді космічні суми — за різними оцінками, від 20 до 40 мільйонів доларів.

Так скільки ракет?

Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу 31 жовтня, посилаючись на дані Служби зовнішньої розвідки України, зазначив, що у росіян було тільки три ракети "Орєшнік", рахуючи ту, яку ворог запустив по Дніпру 21 листопада 2024 року. У росіян є плани виготовляти по шість таких ракет на рік, але й це фактично мрії, які видаються за дійсність.

Ба більше, голова Служби безпеки України Василь Малюк повідомив, що Сили оборони у 2023 році на полігоні "Капустин Яр" знищили одну пускову "Орєшніка" разом із боєприпасом. Тоді про цю ракету було мало що відомо, тому про операцію довгий час знало тільки обмежено коло осіб, серед яких Зеленський та кілька президентів інших країн.

Таким чином, станом на початок 2025 року в росіян залишався тільки один "постріл". А голова СЗРУ Олег Іващенко зазначив, що ще три ракети росіяни могли виготовити протягом перших 10 місяців 2025 року. Таким чином, більш як чотири одиниці "Орєшніка" у російського режиму бути не може.

Що відомо про "священну корову" Путіна

Балістична ракета "Орєшнік" – це ракета середньої дальності. Вперше інформація про неї з’явилася в публічному просторі у 2024 році. Тоді її називали міжконтинентальною балістикою. Припускалося, що це розробка на базі російського комплексу РС-26 "Рубіж". Ракета має наступні характеристики:

Дальність польоту : до 5000 км.

: до 5000 км. Швидкість : близько 13 500 км/год.

: близько 13 500 км/год. Вага : понад 40 тонн, з яких 1500 кг припадає на бойову частину. Все інше — це "начинка" та паливо.

: понад 40 тонн, з яких 1500 кг припадає на бойову частину. Все інше — це "начинка" та паливо. Кількість бойових блоків : до шести.

: до шести. Тип палива : твердопаливна система, яка й дозволяє ракеті летіти так далеко та швидко.

: твердопаливна система, яка й дозволяє ракеті летіти так далеко та швидко. Точність : кругове відхилення (так зване КВО) від цілі може становити до 100 м. Як для носія ядерної зброї, це несуттєво, а як для "високоточної ракети" — дорівнює майже гарантованому промаху.

: кругове відхилення (так зване КВО) від цілі може становити до 100 м. Як для носія ядерної зброї, це несуттєво, а як для "високоточної ракети" — дорівнює майже гарантованому промаху. Вартість: виготовлення ракети коштує приблизно у 20-40 млн доларів США за одиницю.

Україна наразі не має на озброєнні систем, які гарантовано могли б перехопити таку ракету. Протиракетні системи THAAD, які є на озброєнні США, Вашингтон не передає, оскільки у самих Сполучених Штатів їх не вистачає. З іншого боку, в США пройшли випробування систем, які мають можливість використовувати протиракеті, розроблені для протидії саме зброї на кшталт "Орєшніка". Тому Україна може в майбутньому купити їх у США — якщо, звісно, президент Дональд Трамп продасть.

Як швидко "Орєшнік" може долетіти до України

В середньому приблизний час підльоту "Орєшніка" до України в умовах протидії протиповітряної оборони оцінюється приблизно у 5-8 хвилин за умови, що пуски будуть з "Капустиного Яру".

В "полігонних" умовах ракета долетить значно швидше — наприклад, для того, щоб досягти Києва, знадобиться менш як дві хвилини, для того, щоб досягти Львова — менш ніж три хвилини. Проте дані базуються виключно на припущеннях.