Зламалася остання "скрепа": в Росії скаржаться на скорочення виробництва в "оборонці"

У вересні в Росії зростання військової промисловості різко впало

Схоже, що на тлі масштабного падіння російської економіки поступово руйнується остання "скрепа", яка тримала її на плаву. Поки Кремль щедро витрачає гроші на підтримку російських нафтозаводів, російський військово-промисловий комплекс, попри величезні суми, які "вливаються" туди з бюджету, демонструє падіння та скорочення виробництва.

Що треба знати:

Росіяни заявляють, що вперше з початку повномасштабної війни російський ВПК почав скорочувати виробництво

Російські аналітики шоковані таким несподіваним спадом, проблема може бути в бюджетному дефіциті

Не допомагають навіть багатомільйонні замовлення для російської армії

Як пишуть російські аналітичні ЗМІ, які мають доступ до даних Росстату, у вересні вперше з початку повномасштабної війни проти України російський ВПК та галузі, пов'язані із ним, перейшли або до стагнації, або почали скорочувати виробництво. І це попри те, що до цього понад три роки ВПК Росії демонстрував двозначні числа у графі "зростання", ставши чи не головним двигуном економіки РФ.

Один з прикладів — випуск транспортних засобів в інтересах армії РФ у вересні впав у понад 10 (!) разів — замість 61,2% в серпні за підсумками вересня він складає тільки 6%. Російські аналітики буквально шоковані даними щодо ВПК, оскільки в тому ж вересні темпи зростання військової промисловості раптово показали лише 0,4% замість серпневих 2,4%.

Росіяни вважають, що проблеми пов'язані з бюджетними обмеженнями. Експерти кажуть, що в четвертому кварталі року Кремль може скоротити витрати на оборону, щоб вкластися у бюджетні плани. Водночас економіка Росії "перегріта" вливаннями грошей у ВПК: скорочення витрат може навпаки, "переохолодити її". Ба більше, прогнози аналітиків дуже похмурі: нові санкції США та Євросоюзу проти Росії також створять проблеми, зокрема з продажами нафти в Індію.

Мільярди на ракети не врятують?

За даними із закупівельних документів російського міністерства оборони, доступ до яких отримав "Мілітарний", у 2025 році РФ замовила оборонному сектору майже 2500 ракет усіх видів — крилатих, балістичних, ядерних та аеробалістичних. Теоретично це замовлення повинно принести великі прибутки російському ВПК, але насправді схоже, що навіть багатомільярдні "ракетні контракти" не допоможуть оборонній промисловості.

За даними видання, на 2025 рік найбільш використовувані росіянами ракети мають наступні ціни (та замовляються в наступній кількості):

Крилата ракета "Іскандер-К" : до 142 млн рублів за одиницю. Замовлено 303 ракети.

: до 142 млн рублів за одиницю. Замовлено 303 ракети. Крилата ракета "Калібр" : 168 млн рублів за одиницю. Замовлено 450 ракет.

: 168 млн рублів за одиницю. Замовлено 450 ракет. Крилата ракета Х-101 : до 194 млн рублів. Замовлено 700 ракет.

: до 194 млн рублів. Замовлено 700 ракет. Балістична ракета "Іскандер-М" : до 238 млн рублів за одиницю. Замовлено 643 ракети.

: до 238 млн рублів за одиницю. Замовлено 643 ракети. Аеробалістична ракета "Кинджал" : до 366 млн рублів за одиницю. Замовлено 144 ракети.

: до 366 млн рублів за одиницю. Замовлено 144 ракети. Аеробалістична ракета "Циркон": до 450 млн рублів за одиницю. Можливе постачання до 80 одиниць.

З одного погляду, це великі обсяги. Але з іншого боку, російські оборонні замовлення часто зриваються, оскільки є недофінансування, переплата за запчастини (особливо іноземні підсанкційні), наслідки атак Збройних сил України. Тому навряд чи вказані обсяги будуть виготовлені за 2025 рік — і навряд чи російська "оборонка" отримає усі передбачені гроші.

Є й ще один нюанс. Починаючи ще з 2024 року, представники російського ВПК неодноразово скаржилися, що розцінки, встановлені міноборони РФ, змушують "оборонщиків" фактично працювати в збиток собі. Тому навіть багатомільярдні замовлення Кремля не дають гарантії, що "зав'язана" на війні економіка РФ почне вибиратися з ями, куди загнав її російський правитель Володимир Путін.

Санкції проти Росії: що відомо

Міністерство фінансів США 22 жовтня майже одночасно із заявою президента США Дональда Трампа щодо скасування саміту в Будапешті оголосило про нові масштабні санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній — "Роснєфть" та "Лукойл". Російська біржа відреагувала на це масштабним падінням. З 23 по 25 жовтня "Роснєфть" втратила 3% вартості акцій, "Лукойл" — 7,2%. Загальні втрати компаній склали мільярди доларів.

Президент США Дональд Трамп після цього іронічно висловився щодо заяв Росії, нібито її економіка не постраждає від нових санкції, запроваджених США. Глава Сполучених Штатів заявив, що оцінити вплив обмежень можна буде за пів року.