Сломалась последняя "скрепа": в России жалуются на сокращение производства в "оборонке"

В сентябре в России рост военной промышленности резко упал

Похоже, что на фоне масштабного падения российской экономики постепенно рушится последняя "скрепа", державшая ее на плаву. Пока Кремль щедро тратит деньги на поддержку российских нефтезаводов, российский военно-промышленный комплекс, несмотря на огромные "вливающиеся" туда из бюджета суммы, демонстрирует падение и сокращение производства.

Что нужно знать:

Россияне заявляют, что впервые с начала полномасштабной войны российский ВПК начал сокращать производство

Российские аналитики в шоке от такого неожиданного спада, проблема может быть в бюджетном дефиците

Не помогают даже многомиллионные заказы для русской армии.

Как пишут российские аналитические СМИ, имеющие доступ к данным Росстата, в сентябре впервые с начала полномасштабной войны против Украины российский ВПК и отрасли, связанные с ним, перешли либо к стагнации, либо начали сокращать производство. И это несмотря на то, что до этого более трех лет ВПК России демонстрировал двузначные числа в графе "рост", став едва ли не главным двигателем экономики РФ.

Один из примеров – выпуск транспортных средств в интересах армии РФ в сентябре упал более чем в 10 (!) раз – вместо 61,2% в августе по итогам сентября он составляет только 6%. Российские аналитики буквально шокированы данными по ВПК, поскольку в том же сентябре темпы роста военной промышленности внезапно показали лишь 0,4% вместо августовских 2,4%.

Россияне полагают, что проблемы связаны с бюджетными ограничениями. Эксперты говорят, что в четвертом квартале года Кремль может сократить расходы на оборону, чтобы уложиться в бюджетные планы. В то же время, экономика России "перегрета" вливаниями денег в ВПК: сокращение расходов может наоборот, "переохладить ее". Более того, прогнозы аналитиков очень мрачны: новые санкции США и Евросоюза против России также создадут проблемы, в том числе с продажами нефти в Индию.

Миллиарды на ракеты не спасут?

По данным из закупочных документов российского министерства обороны, доступ к которым получил "Милитарный", в 2025 году РФ заказала оборонному сектору около 2500 ракет всех видов — крылатых, баллистических, ядерных и аэробаллистических. Теоретически этот заказ должен принести большие прибыли российскому ВПК, но действительно похоже, что даже многомиллиардные "ракетные контракты" не помогут оборонной промышленности.

По данным издания, на 2025 год наиболее используемые россиянами ракеты имеют следующие цены (и заказываются в следующем количестве):

Крылатая ракета "Искандер-К" : до 142 млн рублей за единицу. Заказано 303 ракеты.

: до 142 млн рублей за единицу. Заказано 303 ракеты. Крылатая ракета "Калибр" : 168 млн рублей за единицу. Заказано 450 ракет.

: 168 млн рублей за единицу. Заказано 450 ракет. Крылатая ракета Х-101 : до 194 млн рублей. Заказано 700 ракет.

: до 194 млн рублей. Заказано 700 ракет. Баллистическая ракета "Искандер-М" : до 238 млн рублей за единицу. Заказано 643 ракеты.

: до 238 млн рублей за единицу. Заказано 643 ракеты. Аэробалистическая ракета "Кинжал" : до 366 млн рублей за единицу. Заказано 144 ракеты.

: до 366 млн рублей за единицу. Заказано 144 ракеты. Аэробалистическая ракета "Циркон" : до 450 млн рублей за единицу. Возможны поставки до 80 единиц.

С одной точки зрения, это огромные объемы. Но с другой стороны, российские оборонные заказы часто срываются, поскольку недофинансирование, переплата за запчасти (особенно иностранные подсанкционные), последствия атак Вооруженных сил Украины. Поэтому вряд ли указанные объемы будут изготовлены за 2025 год, и вряд ли российская "оборонка" получит все предусмотренные деньги.

Есть еще один нюанс. Начиная еще с 2024 года представители российского ВПК неоднократно жаловались, что расценки, установленные минобороны РФ, заставляют "оборонщиков" фактически работать в убыток себе. Поэтому даже многомиллиардные заказы Кремля не дают гарантии, что "завязанная" на войне экономика РФ начнет выбираться из ямы, куда загнал ее российский правитель Владимир Путин.

Санкции против России: что известно

Министерство финансов США 22 октября почти одновременно с заявлением президента США Дональда Трампа об отмене саммита в Будапеште объявило о новых масштабных санкциях против двух крупнейших российских нефтяных компаний — "Роснефть" и "Лукойл". Российская биржа отреагировала на это масштабным падением. С 23 по 25 октября "Роснефть" потеряла 3% стоимости акций, "Лукойл" — 7,2%. Общие потери компаний составили миллиарды долларов.

Президент США Дональд Трамп после этого иронически высказался по поводу заявлений России, якобы ее экономика не пострадает от новых санкций, введенных США. Глава Соединенных Штатов заявил, что оценить влияние ограничений можно будет через полгода.