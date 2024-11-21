Дніпро під атакою, лунають вибухи: росіяни обстріляли місто балістикою (оновлюється)

Влада поки що не коментувала атаку росіян, є загроза повторних пусків

Росіяни вранці 21 листопада завдали ракетного удару по Дніпру. Вони запустили кілька балістичних ракет з району Воронежа, а також дві ракети Х-47М2 "Кинджал" з літаків МіГ-31К, які перебували в районі Астрахані біля Каспійського моря.

Власний кореспондент "Телеграфу" повідомив про сильні вибухи у Дніпрі. Моніторингові канали заявили про пуски ракет, а Повітряні сили – про загрозу балістичного озброєння.

5:46 Місцеві пабліки діляться відео зі звуками вибухів, котрі розбудили сьогодні багатьох дніпрян. На запису добре чути серію гучних звуків.

"Загроза застосування балістичного озброєння, в областях де оголошено повітряну тривогу", – сказано у повідомленні ПС ЗСУ.

За даними моніторингових каналів, росіяни запустили дві невстановлені балістичні ракети з району міста Воронеж. Також дві ракети "Кинджал" пустили літаки МіГ-31К. Влада поки що не коментувала атаку по місту. Зазначається, що є загроза повторних спроб пусків.

Як повідомляв "Телеграф", ввечері 17 листопада росіяни балістичними ракетами у касетному спорядженні вдарили по житловій багатоповерхівці у Сумах. Вони вбили 11 людей, двоє з яких — діти. Ще 89 людей отримали поранення.

Також ми писали, що у Брянській області Росії в ніч на 19 листопада пролунали вибухи, після яких виникла пожежа. Під удар міг потрапити 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) у місті Карачев.