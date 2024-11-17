Відключення світла, вибухи та пожежі: все про наслідки масованої атаки в Україні (оновлюється)

Внаслідок атаки по Україні є постраждалі

Вранці 17 листопада російські війська завдали масованого удару по території України. Вибухи пролунали в кількох містах та регіонах. "Телеграф" повідомляє про масштаби завданих пошкоджень, де виникли пожежі та в яких областях запроваджено аварійні відключення світла.

Внаслідок обстрілу в Печерському районі Києва сталося спалах на площі 0,5 кв. м та часткове руйнування перекриття п’ятиповерхового житлового будинку, повідомляє ДСНС України. Також пошкоджено одну з квартир на 5 поверсі. В результаті 1 особа постраждала, ще 30 людей було евакуйовано на свіже повітря. До ліквідації залучалися 12 пожежників, а також 3 одиниці техніки.

У Голосіївському районі уламок ворожої ракети впав поблизу супермаркету "Сільпо", пише мер столиці Кличка. Попередньо руйнувань та постраждалих немає. У Деснянському районі сталося падіння уламків попередньо БПЛА на відкритій місцевості. А також на дах недобудови сталося падіння уламків БПЛА. У Дніпровському районі, на Русанівці, уламки БПЛА впали на зелену зону парку і, ймовірно, у водоймище. Поки що без руйнувань і постраждалих.

Також 17 листопада з 04:30 ворог атакував Миколаїв дронами-камікадзе "Shahed 131/136". Уражено приватний сектор, багатоповерховий будинок, автомобілі, торговий центр, об’єкт інфраструктури. Виникло кілька пожеж. Про це повідомили у прес-службі ДСНС. Мер міського міста Олександр Синкевич каже, що відомо про шістьох постраждалих та двох загиблих.

Ще 3 удари було завдано по Запоріжжю. Як і на всій території України, цілилися за критичною інфраструктурою області. Наразі інформації про постраждалих немає. Масштаби руйнувань з’ясовуються.

Загалом армія РФ цього ранку атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні, заявив міністр енергетики Галущенко. За його словами, оператор системи передачі застосував екстрені знеструмлення. " Де можливо, рятувальники та енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків ", — додав він.

Після вибухів електроенергія зникла у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях, а також в Одесі. А у Рівному після російського удару попередили про можливі перебої з водою.

Тим часом, голова Волинської ОВА Іван Рудницький пише, що в області зафіксовано потрапляння по енергетичній інфраструктурі.

Аналогічна ситуація у Вінницькій області. Там також фіксують влучення по об’єкту енергосистеми.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у листопаді росіяни атакували багатоповерховий будинок у місті Кривій Розі.

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