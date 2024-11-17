Отключение света, взрывы и пожары: все о последствиях массированной атаки в Украине (обновляется)

В результате атаки по Украине есть пострадавшие

Утром 17 ноября российские войска нанесли массированный удар по территории Украины. Взрывы раздались в нескольких городах и регионах. "Телеграф" сообщает о масштабах нанесенных повреждений, где возникли пожары и в каких областях введены аварийные отключения света.

В результате обстрела в Печерском районе Киева произошло возгорание на площади 0,5 кв. м и частичное разрушение перекрытия пятиэтажного жилого дома, сообщает ГСЧС Украины. Также повреждена одна из квартир на 5 этаже. В результате 1 человек пострадал, еще 30 человек были эвакуированы на свежий воздух. К ликвидации привлекались 12 пожарных, а также 3 единицы техники.

В Голосеевском районе обломок вражеской ракеты упал вблизи супермаркета "Сильпо", пишет мэр столицы Кличко. Предварительно разрушений и пострадавших нет. В Деснянском районе произошло падение обломков предварительно БПЛА на открытой местности. А также на крышу недостроя произошло падение обломков БПЛА. В Днепровском районе, на Русановке, обломки БПЛА упали на зеленую зону парка и, вероятно, в водоем. Пока без разрушений и пострадавших.

Также 17 ноября с 04:30 враг атаковал Николаев дронами-камикадзе "Shahed 131/136". Поражены частный сектор, многоэтажный дом, автомобили, торговый центр, объект инфраструктуры. Возникло несколько пожаров. Об этом сказали в пресс-службе ГСЧС. Мэр горорода Александр Синкевич говорит, что известно о шести пострадавших и двух погибших.

Еще 3 удара было нанесено по Запорожью. Как и на всей территории Украины, целились по критической инфраструктуре области. В настоящее время информации о пострадавших нет. Масштабы разрушений выясняются.

В общем, армия РФ в это утро атаковала объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине, заявил министр энергетики Галущенко. По его словам, оператор системы передачи применил экстренные обесточения. "Где возможно, спасатели и энергетики уже работают над ликвидацией последствий", — добавил он.

После взрывов электроэнергия пропала в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях, а также в Одессе. А в Ровно после российского удара предупредили о возможных перебоях с водой.

Тем временем глава Волынской ОВА Иван Рудницкий пишет, что в области зафиксировано попадание по энергетической инфраструктуре.

Аналогичная ситуация в Винницкой области. Там также фиксируют попадание по объекту энергосистемы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ноябре россияне атаковали многоэтажный дом в городе Кривой Роге.

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