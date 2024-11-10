Взрывы в Киеве и серьезные разрушения в Одессе: подробности ночной атаки по Украине (фото, видео)

Появились первые подробности ночной атаки

В ночь на 10 ноября россияне в очередной раз атаковали украинские города. Взрывы прогремели в Одессе и Киеве.

Как сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, в городе в результате атаки есть пострадавшие. По его словам, вновь под ударом оказались жилые дома и мирные люди.

"В одном из разрушенных домов мы обнаружили погибшую собаку. Вот с кем они воюют. В настоящее время на месте работают оперативные службы", — сказал Труханов.

Он добавил, что утром будет развернут городской штаб, куда люди, чьи дома пострадали в результате атаки, могут обращаться за помощью".

В то же время, в социальных сетях пишут, что во время воздушной тревоги взрывы слышали в Киеве. Перед этим в Воздушных силах говорили о фиксации движения ударных беспилотников россиян, в частности, в направлении Киевской области со стороны Черниговской, Полтавской и Сумской областей.

К 6 часам утра в Воздушных силах сообщили о Движение ударных БпЛА в Киевской области курсом на Бровары, на севере Хмельнитчины, в Винницкой области курсом на Хмельницкую область. Также зафиксирована группа беспилотников на Черниговщине курсом на Киевщину.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на субботу, 9 ноября, россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате БПЛА попал в жилой комплекс, вспыхнул очень сильный пожар. Погибла женщина.