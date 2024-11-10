Вибухи у Києві та серйозні руйнування в Одесі: подробиці нічної атаки по Україні (фото, відео)

З’явилися перші подробиці нічної атаки

У ніч проти 10 листопада росіяни в черговий раз атакували українські міста. Вибухи пролунали в Одесі та Києві.

Як повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, у місті внаслідок атаки є постраждалі. За його словами, знову під ударом опинилися житлові будинки та мирні люди.

"В одному зі зруйнованих будинків ми виявили загиблого собаку. Ось з ким вони воюють. Нині на місці працюють оперативні служби", — сказав Труханов.

Він додав, що вранці буде розгорнутий міський штаб, куди люди, чиї будинки постраждали внаслідок атаки, можуть звертатися за допомогою.

Водночас у соціальних мережах пишуть, що під час повітряної тривоги вибухи чули у Києві. Перед цим у Повітряних силах говорили про фіксацію руху ударних безпілотників росіян, зокрема у напрямку Київської області з боку Чернігівської, Полтавської та Сумської областей.

До 6-ї години ранку у Повітряних силах повідомили про Рух ударних БпЛА у Київській області курсом на Бровари, на півночі Хмельниччини, у Вінницькій області курсом на Хмельницьку область. Також зафіксовано групу безпілотників на Чернігівщині курсом на Київщину.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти суботи, 9 листопада, росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками. В результаті БПЛА потрапив до житлового комплексу, спалахнула дуже сильна пожежа. Загинула жінка.